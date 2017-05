Kohren-Sahlis. Wie lässt sich am Besten die illustre Geschichte eines Marktes erzählen? Anhand von Fotografien, von Dokumenten, aber – da es sich um die Geschichte des Kohren-Sahliser Töpfermarktes handelt – natürlich auch mit Keramik. Unmittelbar vor dem 25. Töpfermarkt, zu dem am Sonnabend und Sonntag mehrere tausend Besucher in der Stadt erwartet werden, eröffnete das Töpfermuseum ein kleine Sonderschau, die das Vierteljahrhundert dieser Feste seit der Wende Revue passieren lässt.

„Wir stützen uns dabei auf das, was uns Leihgeber zur Verfügung stellten, aber auch auf unseren eigenen Fundus“, sagt Museumsleiterin Corinne Schulze. Ein besonderer Blickfang ist die Vitrine mit Eintrittsbilletts zum Fest. Die sind selbstredend aus Ton, glasiert und künstlerisch gestaltet. Nicht immer übrigens in Plakettenform: Es gab auch Veranstaltungen, bei denen am Einlass Krüge und Schüsseln in Miniaturform ausgegeben wurden. Wer sich in die Geschichte des Töpfermarktes, veranstaltet durch den gleichnamigen Verein, vertiefen möchte, braucht darüber hinaus ein bisschen Zeit. Eine Fülle an Fotografien und vor allem Zeitungsbeiträgen und Programmzetteln ist zusammengetragen und lädt ein zum Betrachten und Lesen.

Ergänzt wird die Ausstellung temporär am Töpfermarkt-Sonnabend durch die Schau jener Arbeiten, mit denen sich die am Jubiläum teilnehmenden Töpfer und Künstler um den ausgelobten Töpfermarktbrunnen-Preis bewerben. Die Besucher der Veranstaltung sind eingeladen, mit ihrer Stimme über die nächsten Preisträger zu entscheiden. Sie haben deshalb am Sonnabend im Töpfermuseum freien Eintritt; den übernimmt der Verein Kohrener Töpfermarkt. Eine schöne Sache, findet Corinne Schulze: „Das zieht. Wir freuen uns gerade an diesem Tag über besonders hohe Besucherzahlen.“

Von Ekkehard Schulreich