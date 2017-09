Neuer Narsdorfer Ortschaftsrat berät erstmals – und künftig viermal im Jahr

Geithain/Rathendorf. Viermal im Jahr will sich der nach der Eingliederung Narsdorfs in die Stadt Geithain gebildete Ortschaftsrat für die Ortsteile Narsdorf, Ossa und Rathendorf künftig treffen. Das sagte der bisherigen Bürgermeister und nunmehrige Ortsvorsteher Andreas Große auf der ersten Sitzung des Gremiums, die am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Rathendorf stattfand. Im Vorfeld der jährlichen Haushaltsdebatte werde man zudem sicherlich eine Sondersitzung anberaumen. Die Sitzungen des Ortschaftsrates seien wichtig, „um die Dinge aus dem Geithainer Stadtrat zu besprechen, die unsere Dörfer betreffen“. Deswegen nähmen an ihnen nicht nur die Mitglieder des Ortschaftsrates teil, sondern nach Möglichkeit auch die in den Geithainer Stadtrat entsendeten Parlamentarier. Außerdem halte man daran fest, den Einwohnern auf dieser Versammlung die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen und Anliegen vorzubringen.

Ein Thema waren am Donnerstag die künftigen Nutzungsbedingungen für das Dorfgemeinschaftshaus. Was müsse denn der Förderverein der Rathendorfer Feuerwehr als ein regelmäßiger Nutzer zahlen, wenn er sich hier treffe, um zum Beispiel Märchenszenen für das Dorffest zu proben, lautete die Frage von Vereinsvorstand Joachim Schmidt. Die Stadt Geithain habe doch den bestehenden Vertrag der Gemeinde gekündigt. – „Im Moment bleibt alles so, wie es war“, antwortete der Geithainer Bürgermeister Frank Rudolph (UWG), der der Sitzung beiwohnte. Und stellte mit Blick auf den angesprochenen Vertrag klar: Den habe die Gemeinde Narsdorf erst wenige Tage vor der Eingliederung verfasst und rückwirkend in Kraft gesetzt. Nur deshalb habe er das Papier beanstandet. Am Status quo ändere das nichts.

Angesprochen wurde die Reduzierung der Schaukästen, deren Zahl sich in den Ex-Narsdorfer Ortsteilen auf stattliche 16 beläuft. Künftig soll es nur noch drei amtliche Käste geben, um den Aufwand zu verringern: in Narsdorf, Ossa und Rathendorf. Das soll in der zu überarbeitenden Bekanntmachungssatzung der Stadt Geithain festgeschrieben werden. Sören Petzold, Stadtrat und Ossaer Feuerwehrmann, schlug vor, nicht mehr benötigte Tafeln den Feuerwehren und Vereinen anzubieten. Dieser Option stimmte Rudolph zu.

Voraussichtlich im November trifft sich der Narsdorfer Ortschaftsrat zu seiner nächsten Sitzung. Auf ihr soll dann ein stellvertretender Ortsvorsteher gewählt werden. Steffen Lohmann erklärte vorab seine Bereitschaft dazu. Er fungierte bisher schon als Stellvertreter des Narsdorfer Bürgermeisters.

Von Ekkehard Schulreich