Neustart für Jugendarbeit in Geithain: Franziska Mascheck übernimmt

Was Franziska Mascheck in Geithain anstoßen und aufbauen soll, ist nicht als 1:1-Ersatz für das geschlossene Jugendhaus R9 zu verstehen. Die Stadt und der neue Träger Arbeiterwohlfahrt wollen neue Wege gehen. Dass sie die zu ebnen in der Lage ist, hat die 38-Jährige in Kohren-Sahlis bereits gezeigt.