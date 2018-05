Geithain/Niedergräfenhain

Soziale Landwirtschaft? Soziale Marktwirtschaft immerhin scheint ein Begriff, doch beschreibt der nicht etwas Vergleichbares, eher ein Kontrastprogramm: die Rückführung bäuerlicher Produktion als etwas, das mit vielen Bereichen des Lebens verbunden ist. Eine Produktion, die nicht allein auf Märkte ausgerichtet ist, sondern auf Menschen als Teil der (Natur-)Welt. Marika Krüger lebt dafür. In einem alten Bauerngut in Niedergräfenhain ist die Mitarbeiterin vom Dachverband für ökologischen Landbau Thüringen „Thüringer Ökoherz“ dabei, eine Beratungs- und Informationsstelle auch für Sachsen aufzubauen. Und – nicht nur nebenbei – eine Milchschafherde, später auch eine kleine Käserei.

Wer Marika Krüger besucht, wechselt die Welten. Der Stichweg, der von der frequentierten Bundesstraße 7 abzweigt, mündet in einen von üppigem Grün überwölbten Tunnel. Auf Buckelpflaster geht es auf einen Jahrhunderte alten Hof mit Fachwerkgebäuden zu. Hier hat der Landwirtschaftsbetrieb von Denis Breiting seinen Sitz, und hier lebt die 39-Jährige samt ihrer vier Kinder seit einem knappen halben Jahrzehnt.

Verbreitete Form der Inklusion

„Ich wollte immer raus aus der Stadt“, sagt die Sozialpädagogin, in Tambach-Dietharz aufgewachsen, dann lange Erfurterin. Eine Verbindung zwischen sozialer Arbeit und Ökologie zu knüpfen, die über Jahrhunderte selbstredend funktionierte, ist ihr Anspruch. Soziale Landwirtschaft, in den Niederlanden durchaus verbreitet, wolle die Wertschöpfung von der Urproduktion bis zum Produkt nicht nur wieder erlebbar machen, sondern Außenstehende vom Rand der Gesellschaft einbeziehen: ältere Menschen, Heranwachsende ohne behütetes Umfeld und ohne Abschluss, Menschen mit Beeinträchtigungen.

Aktion Mensch unterstützt Verbände und Betriebe

„Das Interesse von Betrieben ist da, aber es gibt keine Konzepte, die sich vom einen auf den anderen übertragen lassen“, sagt Krüger. In Thüringen gehörte ein gutes Dutzend dazu, „oft Ökobetriebe, denn hier gibt es noch vieles, das mit der Hand getan werden muss“. In Bayern etwa sei Soziale Landwirtschaft ausgeprägter, werde auch von Bauern praktiziert, die diesen Begriff gar nicht nutzten. Unterstützt durch die Aktion Mensch wolle sie nun in Sachsen Betriebe und Interessengruppen zusammenführen, Fördermöglichkeiten erschließen, Konzepte entwickeln. Ein Partner wird ab dem Sommer die Hochschule Mittweida sein.

Hof ist ein Ort der Begegnungen

Parallel zum Großen, versucht Marika Krüger in Niedergräfenhain im Kleinen Zeichen zu setzen. Die Milchschafherde mit 100 Tiere befinde sich im Aufbau, die Käserei sei noch Vision. „Ein Ort der Begegnung und des Austauschs ist der Hof aber inzwischen“, sagt sie. Nennt Hochbeet-Workshops, Pflanzaktionen, um alte Streuobstwiesen am Dorfrand zu verjüngen, die gemeinsame Apfelernte. Der kürzlich gegründete Verein Ackerbunt bringt Menschen verschiedener Couleur zu gemeinsamer Arbeit zusammen, setzt Themen, weitet Horizonte. So ging es erst zu Pfingsten um Permakultur, wird am 23. Juni zu einem „Dinner international“ aufgetafelt, geht es am 18. August um den Kräuter-Reichtum. „Über das Soziale, das Verbindende der Landwirtschaft wird immer häufiger gesprochen. Selbst etwas zu tun, sind immer mehr Leute bereit“, sagt Krüger. Das zu unterstützen sei ihr wichtig: „Und ich merke, dass es mir gut tut.“

Kontakt: ackerbunt@gmx.de, www.oekoherz.de

Soziale Landwirtschaft Die Soziale Landwirtschaft ist eine ressortübergreifende Aufgabe, welche die vielfältigsten Themen von der Landwirtschaft, Inklusion bis zur Teilhabe von behinderten Menschen umfasst. Auch aktuelle Themen, wie beispielsweise die Migration von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, können in der Sozialen Landwirtschaft berücksichtigt werden. Viele Themen sind dabei fließend und nicht immer ressortspezifisch abzugrenzen. Soziale Landwirtschaft ist die Kombination von landwirtschaftlicher, gärtnerischer oder forstwirtschaftlicher Arbeit mit sozialer Arbeit. Ziel ist die Inklusion von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Hierbei umfasst die Soziale Landwirtschaft die Bildung, Therapie und Inklusion. Für den landwirtschaftlichen Betrieb stellt die Soziale Landwirtschaft eine Möglichkeit der Diversifizierung dar. Eine Bereicherung ist diese Form der Landwirtschaft auch für alle Menschen mit besonderen Bedürfnissen, da sie so einen geregelten Tagesablauf und Struktur im Alltag leben, lernen Verantwortung zu übernehmen und dadurch Vertrauen in Ihre Arbeit bekommen und sich als Menschen zu erfahren.

Von Ekkehard Schulreich