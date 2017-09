Obergräfenhainer Schule soll abgerissen werden

Penig/Obergräfenhain. Die Tage des historischen Obergräfenhainer Schulgebäudes sind gezählt. Hatten sich Kirchgemeinde und Kommune schon vor vier Jahren auf einen Abriss der seit Jahren leer stehenden Immobilie geeinigt, gibt es dafür jetzt einen Zeitplan. „Wir haben uns im Juni mit dem Kirchenvorstand und einem Vertreter des Landeskirchenamtes über das Vorgehen abgestimmt“, sagt Manuela Tschök-Engelhardt, Sprecherin der Stadt Penig, der LVZ. Im nächsten Jahr wolle man die Planungen vorbereiten und den Abbruchantrag stellen. 2019/20 sollten dann der Bagger anrollen und der beräumte Platz unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Maßgaben neu gestaltet werden.

Das Schulhaus war 1840 errichtet worden und bildet mit Kirche und Pfarrhaus ein Ensemble, das nicht nur das Dorfbild prägt, sondern das über Jahrzehnte ein Mittelpunkt dörflichen Lebens war. 1998 war die Grundschule geschlossen worden. Danach wurden einzelne Räume noch partiell genutzt, etwa für Arztsprechstunden. Bemühungen, einen Investor zu finden, der die Immobilie neu belebt, scheiterten. Zwar gab es Interessenten, die das Gebäude zum Beispiel zum Wohnhaus umbauen wollten, doch scheiterte dieses sinnfällige und für das Dorf positive Vorhaben an baurechtlichen Hindernisse, etwa der Nähe zum Obergräfenhainer Friedhof. Die Immobilie, ein Kirchschullehen – Grund und Boden gehören der Kirche, das Haus darauf ist kommunal – war zuletzt für die Stadt Penig nur noch ein Kostenfaktor. Gemeinsam mit der Kirchgemeinde wurde über Jahre nach Lösungen aus diesem Dilemma gesucht.

Geplant ist, wertvolle Bauteile der Schule, etwa das markante Portal aus Porphyr, zu bewahren. „Es gibt Überlegungen, es witterungsgeschützt zum Beispiel an der Friedhofsmauer anzubringen“, so Tschök-Engelhardt. Auf der Freifläche entstünden Stellplätze für die Friedhofsbesucher. Vielleicht ließe sich als Erinnerung an die Schule der Grundriss nachbilden, sagt die Stadtsprecherin: „Wir könnten zwei Landschaftsplaner bitten, Gestaltungsideen zu entwickeln.“ In einem zweiten Schritt könnte im nächsten Jahrzehnt der Schul-Sanitärtrakt, der sich in einem relativ guten Bauzustand befindet und der stehen bleiben soll, zu einer Bestattungshalle umgebaut werden. Die aktuell genutzte bietet nur wenigen Trauergästen Platz. All diese Überlegungen will der Peniger Bürgermeister Thomas Eulenberger (CDU) voraussichtlich diesen Monat im Stadtrat vorstellen: „Ich denke, das ist eine nachhaltige Lösung für Obergräfenhain.“

Von Ekkehard Schulreich