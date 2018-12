Penig/Langenleuba-Oberhain

Um den Ausbau jener Straße, die Langenleuba-Oberhain von der Thüringer Landesgrenze bis zur Siedlung am ehemaligen Bahnhof und der Autobahn 72 durchzieht, wird seit Jahren gerungen. Sie ist ausgefahren, erheblich frequentiert und verfügt nur in der Ortsmitte punktuell über so etwas wie einen Gehweg. Dass es höchste Zeit ist, etwas Grundsätzliches für die Sicherheit der zu Fuß gehenden oder Rad fahrenden Oberhainer zu tun, ist der Peniger Stadtverwaltung bewusst. Allerdings: Die Straße fällt, da sie eine Kreisstraße ist, in die Verantwortung des Landkreises Mittelsachsen. Schließlich war man dort so weit, dass 2018 der Ausbau zumindest beginnen sollte. Doch dann zog der Kreis die Ortsdurchfahrt Obergräfenhain vor. Die ist jetzt fertig. 2019 soll deshalb in Langenleuba-Oberhain endlich begonnen werden.

Drei Bauabschnitte geplant

„Geplant sind drei Bauabschnitte, die gemeinsam mit der Stadt Penig realisiert werden. Der Baubeginn ist für Juni/Juli 2019 vorgesehen“, sagt Cornelia Kluge, Pressereferentin des Landratsamtes in Freiberg, der LVZ. Bauabschnitt eins und zwei sollten ihr zufolge noch 2019 fertiggestellt werden; Abschnitt drei folge dann 2020. „Derzeit werden Vermessungsarbeiten und Baugrund-Untersuchungen durchgeführt, auf deren Grundlage die Entwurfs- und Genehmigungsplanung ansetzt.“

Leerrohre für Internetanschlüsse

Der erste Abschnitt, beginnend an der Landesgrenze und bis zu den Neuen Häusern reichend, ist 880 Meter lang. Neben dem grundhaften Ausbau der Fahrbahn, der Sache des Kreises ist, geht es um die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Regie der Kommune. „Außerdem verlegen wir Leerrohre für eine spätere Breitband-Verkabelung, so wie wir es gerade auch in Obergräfenhain gemacht haben“, sagt der Peniger Bürgermeister Thomas Eulenberger ( CDU). Obendrein würden sichere Bushaltestellen angelegt. Auf den Bau eines Fußweges entlang der gesamten Straße verzichte man, weil die Frequenz zu gering sei. Lediglich zwischen den Neuen Häusern und der Mitte des Dorfes werde man einen bauen.

Kein Fußweg für die Schulkinder

Die Verschiebung des Ausbaus hatte vor Jahresfrist im Dorf für harsche Kritik gesorgt. „Bis wir mal dran sind, das dauert. Dass wir das noch erleben, ich glaub nicht mehr dran“, hieß es damals. Und: „Viele Ältere gehen zum Bäcker, kaufen ein, wenn der Fleischerwagen da ist.“ Für die aber sei es höchst gefährlich, sich die marode, auch an den Rändern kaputte Straße mit den Autos teilen zu müssen – gar nicht zu reden von den Schulkindern, die zur Grundschule unterwegs sind.

Nur eine Hälfte der Straße im Ort wird erneuert

Rund zweieinhalb Kilometer lang ist die Ausbau-Strecke, die nun bis Ende 2020 realisiert werden soll. Damit verbessert sich die Verkehrssituation – aber allenfalls für das halbe Dorf. Die Piste durch den in Richtung Autobahn gelegenen Siedlungsbereich befindet sich in einem ebenso katastrophalen Zustand, bleibt aber außen vor. Wann sich daran etwas ändert, dazu gibt es von den Verantwortlichen noch keine belastbaren Aussagen.

