Obskure Masche soll Geithainer Geschäftsleute in Werbeverträge drängen

Geithain. Wenn man gedrängt wird, einen Vertrag zu kündigen, den man gar nicht unterschrieben hat, sollte man dreimal überlegen, ob man seinen Namenszug dafür hergibt. So viele Anläufe brauchte Mitte der Woche eine Geithainer Geschäftsfrau keinesfalls, um stutzig zu werden und die obskure Offerte eines Anrufers zurückzuweisen. Der hatte sich namens einer Firma Pro Stadtmarketing s.r.o. gemeldet: Es gehe um eine Annonce auf einem Städteplan. „Ich sollte unterschreiben, damit die Kündigung wirksam wird.“ Den Vertrag, um den es dabei gehen sollte, war der Anrufer indes nicht bereit, vorzulegen. Das zur Unterschrift gefaxte Schriftstück aus der tschechischen Republik erwies sich als Anzeigenauftrag, Nettopreis 399 Euro. Immerhin: „Kulanzhalber räumen wir Ihnen bzgl. dieses Werkvertrages ein Widerrufsrecht von sieben Tagen ein.“

„Wenn man solche Anrufe kriegt, ist man verunsichert“, sagt die Geithainer Unternehmerin. Sie habe den deutschen Städteverlag kontaktiert, der den Geithainer Stadtplan herausgibt und bei dem sie tatsächlich für ihr Geschäft inseriert hatte – ein Vertrag mit Einmalzahlung, der automatisch endete. Dort bestätigte man ihr mehrere solcher Nachfragen aus Geithain in den vergangenen Tagen.

Zu jenen, die aus Tschechien angerufen wurden, zählt eine weitere Ladeninhaberin in der Stadt. „Der Anrufer wusste meinen Namen gar nicht. Ich habe gleich gesagt, ich will keine Werbung, und habe aufgelegt“, sagt sie. Als sie später erneut die Nummer auf dem Display sah, reagierte sie gar nicht. Bekannt ist diese Masche auch in einem dritten Geithainer Geschäft. Allerdings kommen hier dubiose Angebote einmal im Jahr aus Spanien: „Wir werfen diese Post sofort in den Aktenvernichter und tun überhaupt nichts dergleichen.“

Das Geschäftsgebaren einer Firma Pro Stadtmarketing s. r. o. fiel im Leipziger Südraum bereits Ende vergangenen Jahres auf. Eine Wiederauer Unternehmerin sei damals zu einer Anzeigen-Schaltung gedrängt worden, informierte die CDU-Abgeordnete Ute Krüger im Pegauer Stadtrat. Man habe den „Eindruck erweckt, dass das mit dem vor einigen Monaten veröffentlichten Pegauer Stadtplan des Barfuß-Verlages zu tun hat. Das ist ganz klar Abzocke.“ Die Frau aus Wiederau erstattete Anzeige bei der Polizei. Wer solch ein Schreiben erhalte, sollte darauf nicht reagieren, riet Dieter Hager, Vorsitzender des Gewerbevereins Groitzsch/Pegau. Mit solchen schwarzen Schafen in der Werbebranche habe der Verein bereits mehrfach zu tun gehabt.

