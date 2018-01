Old Kitchen wird der neue Treff: Frohburger Oberschüler setzen auf Farbe

Frohburg. Es ist kein Zebra, und es steht nicht in der Lehrküche: Das ausgefallene Design, das Frohburger Oberschüler der bisherigen Hauswirtschafts-Küchenzeile verpassten, erinnert allerdings sehr wohl an Zebrafell, bindet aber ebenso spielerisch sommerblaue Himmelspartien ein. Wo bis vor wenigen Wochen Küchenpraktisches unterrichtet wurde, richtete Schulklub-Chef Sebastian Drechsel mit den Heranwachsenden einen neuen Klubraum her. Der hatte über Jahre aufgrund der hohen Schülerzahlen im Grundschul-Oberschul-Komplex gefehlt. Einen neuen herzurichten, macht die Inbetriebnahme des drei Millionen Euro teuren Schulanbaus möglich. Wenn der am Sonnabend im Rahmen eines Tages der offenen Tür allen zugänglich ist, soll auch der Klub fertig sein.

„Der alte Klub wurde gerade aufgelöst, als wir an die Schule kamen. Jetzt freuen wir uns auf den neuen“, sagt Leon Winkler, Klasse 9a. Er gehört zu jenen, die sich – nicht nur bei der farblichen – Gestaltung des Raums einbringen, so wie sein Mitschüler Maurice Grieser: „Es macht einfach Spaß.“ Dass diese Begeisterung überspringt, motiviert Sebastian Drechsel. Der 39-jährige Kunstpädagoge, Leipziger, Vater von vier Kindern, ist seit dem Sommer über die Kindervereinigung Leipzig als Schulklubleiter engagiert. Für Schulsozialarbeiterin Marika Seiffert bedeutet der personelle Zuwachs eine erhebliche Entlastung.

Seit 2008 über den Verein in Frohburg beschäftigt, trug sie neben ihrer eigentlichen Arbeit in den vergangenen Jahren Sorge dafür, „dass der Klub nicht ganz wegbricht. Vor allem im vergangenen Schuljahr habe ich allerhand abgefangen. Dass nun wieder ein Raum da ist, bedeutet für alle eine große Entlastung und einen Gewinn.“ Angesichts der inzwischen rund 400 Oberschüler sehe sie sich allein durch die Sozialarbeit ausreichend gefordert.

„Dass der Schulklub wieder einen Raum hat, finde ich sehr wichtig“, sagt Alina Vogel (10b). Sie habe den früheren gern genutzt – wie Lisa Kuner (10b), die sich damals selbst einbrachte: „Da konnten wir Freistunden verbringen oder auch mal ein bisschen länger in der Schule bleiben.“

Old Kitchen sei der Arbeitstitel für den neuen Klub, sagt Sebastian Drechsel: „Die Küchenmöbel durften bleiben, damit wir auch mal zusammen kochen können.“ Bis zur Einweihung kämen aber auch mehrere gespendete Sofas, Tische und Stühle hinein. Dann können sich die Schüler hier nicht nur zwischen 12 Uhr und der Abfahrt des letzten Schulbusses treffen. Auch Arbeitsgemeinschaften der Oberschule und der Grundschule können den Raum nutzen. Bis zur Einweihung wollen die Schüler den Raum noch farblich experimentell gestalten. Mit Drechsel, der in Leipzig fast zwei Jahrzehnte einen Graffiti-Verein leitete, haben sie da den richtigen Mann an der Seite. Künstlerisch aufwerten will der mit Schülern auch das im Augenblick noch sehr nüchterne Treppenhaus des Schul-Anbaus: „Das heben wir uns aber auf für die letzten Wochen des Schuljahres.“

Von Ekkehard Schulreich