Bad Lausick

Der 43-jährige Fahrer eines Opel Vivaro befuhr am Mittwoch die S 11 aus Bad Lausick kommend in Richtung Etzoldshain. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam er gegen 22.30 Uhr in Höhe der Ortseinfahrt Etzoldshain nach rechts ins Bankett.

Fahrer leicht verletzt

Beim Gegenlenken fuhr er über die gesamte Fahrbahnbreite bis in das gegenüberliegende Grundstück. Der Opel überschlug sich seitlich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall nur leicht.

Erheblicher Sachschaden

Am Grundstück, an der Hausfassade und am Dach kam es aber zu erheblichen Schäden. Ein Gutachter muss die Höhe des Schadens nun ermitteln, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Von ie