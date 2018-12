Geithain

Gegen Ende des ersten gemeinsamen Jahres wurden zwischen dem Verein Muldentaler Jugendhäuser, der die Kindertagesstätten in Narsdorf und Ossa Anfang 2018 übernahm, und Eltern in Ossa einige Diskrepanzen spürbar. Etwas auseinander gehende Sichten auf das hier über Jahre entwickelte pädagogische Konzept des kleinen „ Abenteuerlandes“ waren der Anlass. Susann Meißner, Leiterin der Geschäftsstelle des in Rochlitz ansässigen Trägers, ist froh, „dass wir diese Missverständnisse jetzt auf einer Elternversammlung ausräumen konnten“. Für das Jahr eins der Trägerschaft zieht sie deshalb eine Bilanz, die Erfolge aufweist.

Stadt Geithain entschärfte Überbelegung

Der vielleicht spürbarste Erfolg: Im Haus der Narsdorfer „Rasselbande“ konnte Luft geschaffen werden. Die Stadt Geithain reduzierte die Überbelegung des Hortes – ein sich schon 2017 zuspitzendes Problem – indem sie in der Grundschule 30 Hortplätze einrichtete. „Dadurch wurde es uns möglich, für unsere Krippe einen separaten Schlafraum zu schaffen“, sagt Meißner. Zudem habe man in Narsdorf Zimmer renoviert und ein großes Spielgerät für drinnen beschafft. In Ossa seien Krippenraum und Küche, die als Kinderrestaurant diene, renoviert worden.

In Einrichtungen liegt sächsischer Bildungsplan zugrunde

„Die Eltern unterstützen uns – nicht nur dabei – sehr. Das verdient Respekt“, sagt Meißner. Die Zusammenarbeit mit der Stadt habe sich ebenfalls positiv entwickelt: „Da laufen wir offene Türen ein.“ Das Gewachsene fortsetzen, als neuer Träger aber auch inhaltlich neue Impulse geben – beides habe das erste Jahr geprägt. „Kommunikation ist alles. Manchmal redet man über dasselbe, meint aber Verschiedenes.“

Das habe man in Ossa bemerkt, so Meißner. Dabei lägen Träger und Eltern nicht wirklich auseinander: „Wir schauen: Was bewegt die Kinder? Was setzen die gerade für Themen? Das greifen wir auf, wollen wir stärker noch in den Alltag einfließen lassen.“ Zugrunde liege der für sächsische Kindertagesstätten obligatorische Bildungsplan – und in Ossa das Kneipp-Konzept, das man ausbauen werde mit dem Ziel der Zertifizierung. Als ein besonderes Beispiel für das Engagement der Eltern erlebte Susann Meißner den Wichtelmarkt der Narsdorfer „Rasselbande“, der traditionell am Beginn der Adventszeit steht: „Das war beeindruckend. Das kannte ich so nicht.“

Neue Leiterin in Ossaer Kindertagesstätte

„Ich denke, die Zusammenarbeit funktioniert“, meint Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Dass sie sich geräuscharm vollzieht, sei ein Indiz dafür. Die bestehende Konzepte fortzuführen, sei eine Prämisse seit Beginn. Sie schließe Modifizierungen – siehe Ossa, siehe neues Ernährungskonzept mit neuem Anbieter – nicht aus: „Ich denke, zum Schluss sind beide Seiten zufrieden.“

Die Ossaer Tagesstätte erhält zu Jahresbeginn mit Anett Voigt eine neue Leiterin. Die Sozialpädagogin ist in der Region durchaus bekannt, war unter anderem beim Kinder- und Jugendring tätig. Neu an ihrer Seite ist in der Krippe Claudia Bergt. Das Ossaer „ Abenteuerland“ verfügt über 31 Plätze, davon zehn in der Krippe. Die größere „Rasselbande“ in Narsdorf hat eine Kapazität von 72 Plätzen von Krippe bis Hort. Außerdem werden 30 Hortkinder in der Grundschule betreut.

Von Ekkehard Schulreich