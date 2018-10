Geithain/Ossa

Verborgen unter Gras und mannshohen Schilfstauden, ist der Ossabach in diesen goldenen Herbsttagen kaum auszumachen. Allenfalls als Rinnsal zieht er sich durch Ossa. Dass der Bach anders kann, dass es binnen Minuten zu einem zerstörerischen Fluss anschwellen kann, weiß Herbert Gräfe nur zu genau. Seit Kindheit an lebt der Rentner mit ihm.

Anlieger haben Angst vor neuer Flut

Nach Unwettern stand das Wasser einen Dreiviertel Meter hoch in seinem kleinen Haus. Deshalb hat er kein Verständnis dafür, dass die Stadt Geithain den Bachlauf nicht freihält. Wie er bangen zahlreiche andere unmittelbare Anlieger – und fordern von Bürgermeister Frank Rudolph (UWG), unverzüglich zu handeln.

Herbert Gräfe weist auf den völlig verkrauteten Lauf des Ossabachs vor seinem Grundstück. Quelle: Ekkehard Schulreich

„Als wir den letzten Regen hatten, da war der Bach bei mir fast einen Meter hoch angestaut, weil das Wasser nicht weg kann“, sagt Gräfes Nachbar Andreas Rotzsch. Weil der Lauf völlig verkrautet sei, sammle sich der Schlamm und verzögere den natürlichen Abfluss zusätzlich: „Das wirkt wie eine Mauer.“ Er habe im Geithainer Rathaus auf den Missstand hingewiesen. „Getan hat sich bisher nichts. Die Stadt nimmt billigend in Kauf, dass wir beim nächsten Hochwasser erneut absaufen.“

Im Sommer 2013 waren die Grundstücke am Ossabach überflutet. Quelle: Patrick Rotzsch

Im Sommer habe der Geithainer Bauhof – seit der Eingliederung Narsdorfs in die Stadt ist der zuständig - zwar die Böschungen gemäht, ergänzt Gräfe: „Das Mähgut ist aber in den Bach gefallen. Rausgeholt hat es keiner.“ Als Ossa noch eigenständige Gemeinde war bis in die Neunzigerjahre, da habe das geklappt. Später, als man zu Narsdorf gehörte, sei es schon schlechter geworden. Das könne man nicht hinnehmen. „Und wenn jetzt der weiter oben liegende Hegeteich abgelassen wird, dann muss das ganze Wasser bei uns durch – und ganz viel Schlamm kommt mit.“

Hochwasser hat viel Schaden angerichtet

Als die Bäche und Flüsse der Region nach einem Unwetter im Juni 2013 plötzlich anschwollen, „stand das Wasser Oberkante Geländer“, sagt Andreas Rotzschs Sohn Patrick. Allein auf ihrem Grundstück hätten sich die Schäden auf 80 000 Euro summiert. Die Untätigkeit der Kommune könne er nicht begreifen, sagt er: „Was hier getan werden müsste, ist doch überschaubar. Das kostet nicht die Welt.“

Bürgermeister: „Auftrag an den Bauhof ist raus“

„Ich werde mit der Verwaltung und dem Bauhof klären, wie wir die Gewässer, für die wir als Stadt zuständig sind, ab 2019 besser bewirtschaften können, um Grund reinzubekommen“, sagt der Geithainer Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Notfalls müsse man die Personaldecke dafür erweitern oder eine Firma einbinden. Was Ossa betreffe, werde man umgehend etwas unternehmen: „Der Auftrag an den Bauhof ist raus.“ Die Frage sei aber, wie man den Bachlauf dauerhaft in Ordnung bringen könne, denn an dem Wehr sammele sich immer wieder Schlamm.

Gartenabfall landet an und in Bächen

Außerdem lagerten – nicht nur in Ossa – manche Gartenabfall und Grünschnitt an und in Bächen ab. So müsse auch in Theusdorf wieder stellenweise das Gewässer bereinigt werden: „So zieht es sich durch das Gemeindegebiet.“ Der Kommune entstünden durch diese Aufgaben erhebliche Kosten. Vor einigen Jahren sei so etwas noch Landessache gewesen. „Was sollen die Kommunen noch alles für das Land erledigen, bei immer weniger Mitteln, die wir erhalten?“, fragt Rudolph. Den Kommunen würden immer neue Aufgaben übergeholfen. „Aber im Umkehrschluss gibt es immer weniger Landesmittel. Wie soll das alles funktionieren?“

Von Ekkehard Schulreich