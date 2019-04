Geithain/Niedergräfenhain

Schon als Kinder kannten sie sich – und jetzt sind sie seit 70 Jahren offiziell ein Paar: Ilse und Rudolf Graf feierten in Niedergräfenhain am 16. April das seltene Jubiläum der Gnadenhochzeit. Als eine Gnade und einen Gewinn empfinden beide, dass sie hochbetagt, doch rüstig und fidel, noch immer zusammen sein können.

Gratulanten kamen nicht nur aus der Nachbarschaft. Mit einem Blumenstrauß schaute Geithains Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) herein in das kleine, drei Jahrhunderte alte Häuschen, in dem das Paar zu Hause ist. Mit der Familie wird demnächst in Frauendorf in der Hermsdorfer Mühle gefeiert.

Niedergräfenhainer Rudolf Graf fährt mit 97 Jahren noch Moped

„Wir machen unsere Wirtschaft noch“, sagt Ilse, die 92-Jährige. Rudolf (97) muss nach einem Knieproblem erst wieder fit werden für das Fahrrad; Auto und Moped fahren kann er und macht das auch, etwa um nach Geithain zum Einkauf zu kommen. „Die ganze Verwandtschaft haben wir in Erfurt – da fahre ich mit dem Auto natürlich nicht mehr hin“, meint er. So oder so – in Bewegung zu sein, körperlich wie geistig, sorge dafür, nicht vor der Zeit zu rosten, davon sind beide, inzwischen die Ältesten im Dorf und immer noch aufgeschlossene LVZ-Leser, überzeugt.

Rudolf und Ilse Graf aus Niedergräfenhain feierten ihren 70. Hochzeitstag. Quelle: Jens Paul Taubert

Sie wurde im benachbarten Roda geboren, er im längst der Kohle geopferten Heuersdorf. Nach Niedergräfenhain kamen sie schon in jungen Jahren. Heiraten konnten sie erst 1949, als Rudolf Graf, der bei der Marine war, aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte. „Um eine Wohnung zu kriegen, musste man verheiratet sein“, blickt Ilse Graf zurück. Auf den Standesamtstermin im April folgte im August die Trauung in der Niedergräfenhainer Kirche.

Grafs hatten mehrfach mit Hochwasser zu kämpfen

Während sie ihr Berufsleben in der Baumschule im Dorf verbrachte – „erst beim Rosenveredeln, dann im Verkauf“ – und Mitglied im Kirchenvorstand war, arbeitete er schwer in der Kohle. „Ich war im Gleisbau. Wir haben dafür gesorgt, dass es rollt. Heute gibt es statt dessen Bandanlagen.“ Gern erinnert er sich an den Sommereinsatz von Studenten im Tagebau; die seien auch aus der Sowjetunion und Vietnam gekommen. Weit zurück liegt fas für ihn – inzwischen ist er ja schon 32 Jahre Rentner.

Die Bahnplatte baut Rudolf Graf extra auf, wenn der Kindergarten kommt- Quelle: Jens Paul Taubert

Auf ihre alten Tage hatten Grafs mehrfach mit Hochwasser zu kämpfen. Die meist unscheinbare Eula stand zuletzt 2013 in der Küche und der Stube einen halben Meter hoch. Da musste Rudolf Graf sogar die H0-Modelleisenbahn evakuieren, die er eigens für die Mädchen und Jungen des Kindergartens „Kleine Hirten“ aufgebaut hat: „Wenn die uns besuchen, freuen die sich sehr darüber.“ Und wenn man ihn fragt, wie man leben sollte, rät er, was er selbst praktiziert: „Wenn es gut werden soll, muss man den inneren Schweinehund überwinden.“

Von Ekkehard Schulreich