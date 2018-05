Geithain

Zwei 5. Klassen für die Geithainer Paul-Guenther-Schule: Diese erfreuliche Nachricht trug Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) am Dienstagabend im Stadtrat vor. Er zitierte ein Schreiben des Landesamtes für Schule und Bildung – vormals Sächsische Bildungsagentur. Die Einrichtung zweier 5. Klassen sei genehmigt, die Eltern würden in diesen Tagen informiert. Insofern sei es nicht nötig, dass sich der Stadtrat bereits im Mai per Beschluss zu einer – laut überarbeitetem Schulgesetz jetzt zulässigen – Einzügigkeit der Paul-Guenther-Schule positioniere.

In den Vorjahren jeweils nur eine 5. Klasse

Innerhalb der Frist im März waren 36 Mädchen und Jungen an der Oberschule angemeldet worden, eine Zahl, die sehr nahe an der Maßgabe von 40 Schülern für zwei 5. Klassen lag. Im vergangenen Jahr waren es lediglich 29, zuvor nur 28 gewesen; deshalb hatte jeweils nur eine 5. Klasse gebildet werden können.

„Warum setzt Stadtrat Beschluss der Schulkonferenz nicht um?“

Die Anmeldezahl und die Einzügigkeit seien zwei grundverschiedene Dinge, hatte zuvor in der Einwohner-Fragestunde Sabine Paul, Lehrerin an der Paul-Guenther-Schule, argumentiert. Um die Zukunft der traditionsreichen Bildungsreinrichtung zu sichern, müsse die Kommune als Schulträger dem längst erklärten Willen der Schulkonferenz endlich folgen und die Einzügigkeit beschließen.

Damit leiste man den Buchstaben des Gesetzes Folge; die Chance, aufgrund großen Zuspruchs auch zwei und mehr Klassen pro Klassenstufe zu eröffnen, sei dadurch mitnichten eingeschränkt. Pauls kritische Frage, zum wiederholten Mal vorgebracht: „Warum setzt der Stadtrat diesen Beschluss der Schulkonferenz nicht um?“

Von es