Penig/Niedersteinbach

Die neue Bogenschießhalle noch in diesem Jahr fertigzustellen, hat die Schützengilde Niedersteinbach nicht geschafft. Zu aufwendig waren die Vorbereitungen und das Genehmigungsverfahren für das rund 120.000 Euro teure Projekt. Erst im September konnten die Bauarbeiten auf dem Vereinsgelände beginnen. Am zweiten Advent wurde im kleinen Kreis der höchst aktiven Mitglieder und der Unterstützer Richtfest gefeiert.

Halle soll im nächsten Frühjahr fertig sein

„Unser Ziel ist es nun, die Arbeiten möglichst bis zum zeitigen Frühjahr abzuschließen“, sagt Vereinschef Karsten Bieber. Die Halle fügt sich an das 2008 errichtete und später um einen Anbau ergänzte Vereinsgebäude an. „Dass wir eine solche Halle bauen, war von Beginn an geplant. Wir freuen uns, dass uns das jetzt gelingt.“ Damit würden die Trainingsmöglichkeiten des 42 Mitglieder zählenden Vereins abgerundet. Unterstützt wird der Bau durch die Sächsische Aufbaubank, den Landkreis Mittelsachsen und die Stadt Penig. Die Vereinsmitglieder, die Wochenende für Wochenende auf der Baustelle stehen, leisten ihrerseits einen wichtigen Beitrag.

Beachtliche Erfolge der Schützengilde Niedersteinbach

Neben dem herkömmlichen Schützenwesen pflegen die Niedersteinbacher seit Jahren den Bogensport. „Im Winter draußen zu trainieren, passt nicht“, sagt Karsten Bieber. Das liege an den niedrigen Temperaturen und am Wind. Die Halle biete mit sechs Schießbahnen stattdessen beste Trainings- und Wettkampfbedingungen. Zwei Dutzend Mitglieder sind im Bogenschießen aktiv, darunter Heranwachsende ab zwölf Jahren. Die Gilde, zu der auch Interessenten aus dem Umland und sogar aus Chemnitz zählen, brachte bisher bereits mehrere Sportler hervor, die auf Landesebene ihr Können demonstrieren konnten und mehrere Landesmeister-Titel nach Niedersteinbach holten.

Von Ekkehard Schulreich