Frohburg

Ereignisse bringen Menschen einander näher: Die Serie von Einbrüchen, die zu Beginn des Jahres über mehrere Wochen Frohburg in Atem hielt und die mit der Inhaftierung eines Tatverdächtigen endete, betrachtet Jean Petzsche als einen solchen Kulminationspunkt. Seit dem Sommer vergangenen Jahres ist der 53-Jährige Bürgerpolizist für die Wyhrastadt mit insgesamt 33 Ortsteilen. Die Angriffe auf Praxen und Geschäfte, Kindereinrichtungen und sogar das Museum im Schloss schärften die Aufmerksamkeit, führten Unternehmer, Vereine, Stadtverwaltung und Polizei enger zusammen. „Diese Netzwerke bringen etwas“, davon ist der Polizeihauptmeister überzeugt – nicht nur, um Kriminalität aufzuklären, sondern auch, um sie zu verhindern.

Einbruch-Serie sorgte für ein Zusammenrücken

„Ich bin Ansprechpartner für jedermann, versuche – das mal in Gänsefüßchen – in allen Lebenslagen zu helfen“, sagt Jean Petzsche. Man müsse sachlich miteinander reden. Dann gelinge es in den meisten Fällen, Dinge zu klären, ehe sie zu handfesten Problemen wachsen. Wenn Petzsche mit seinem stromgetriebenen weiß-blauen Mercedes unterwegs ist oder – lieber noch – zu Fuß, wird das von der Bürgerschaft durchaus registriert. „Die Leute wollen, dass die Polizei sichtbar ist“, sagt er. Und: „Jeder hat das Recht, ernst genommen zu werden – selbst wenn es sich nur um eine aus dem Garten gestohlene Wäschespinne handelt.“

Enger Kontakt zum Rathaus

Mindestens monatlich trifft sich der Bürgerpolizist mit Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) und dem Ordnungsamt, das Ortspolizeibehörde ist. Wer Petzsche sprechen will, hat – wenn nicht auf der Straße – dazu in dessen Büro im Hinterhaus des Rathauses Gelegenheit: montags von 15 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr. „Manchmal geht es hier zu wie im Taubenschlag, und das ist gut so.“ Gemeinsam mit seinem Geithainer Kollegen Torsten Reichert – beide gehören zum Polizeirevier Borna, Außenstelle Geithain – baut er zweiwöchentlich an neuralgischen Punkten eine mobile Geschwindigkeitskontrolle auf, im Wechsel in Frohburg und Geithain. Er geht in Kindereinrichtungen und Schulen, um Präventionsarbeit zu machen. Er kümmert sich am Beginn des neuen Schuljahres gemeinsam mit der Kommune um die Schulweg-Sicherheit.

Ende 2018 und zum Jahresbeginn 2019 wurden auf Frohburger Geschäfte und kommunale Einrichtungen rund 20 Einbrüche... Gepostet von Gewerbeverein Frohburg e.V. am Montag, 18. Februar 2019

Jean Petzsche ist ein Mann klarer Sätze

Seit drei Jahrzehnten im Polizeidienst, war der Mann offener, klarer Sätze, ein Vierteljahrhundert im Streifenwagen unterwegs, hatte Schicht für Schicht vor allem abzuarbeiten, was neu auf den Tisch kam. Bürgerpolizist zu sein, empfindet der bodenständige Mann in gewisser Weise entschleunigend. „Auf dem Funkwagen war ich viel mit Negativem konfrontiert, das zehrte. Die Arbeit jetzt, die macht glücklich“, sagt er. Es klingt überzeugend. Im Kontakt zu sein mit Menschen, Dinge über einen längeren Zeitraum zu begleiten und zu Ergebnissen zu führen, erfülle. Was besagte Einbruchsserie betrifft: Die ist beendet, wobei die Ermittlungen, die sich gegen einen bekannten Täter richten, die Kriminalpolizei führt; sie sind aber noch nicht abgeschlossen. Petzsche als der Mann vor Ort ist einbezogen.

Von Ekkehard Schulreich