Frohburg

Obwohl die Stadt Frohburg eine Ampel an der künftigen Kreuzung der neuen B 7 mit der Staatsstraße 11 (alte B 95) ablehne und statt dessen einen Kreisverkehr an diesem neuralgischen Punkt fordere, stehe genau diese Ampel in den Unterlagen der Autobahn-Anschlussstelle Frohburg, die jetzt bei der Landesdirektion Sachsen zur Genehmigung eingereicht worden seien, sagte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) vor dem Stadtrat.

Deges teilt Standpunkt der Kommune

Das Bundesverkehrsministerium favorisiere diese Variante; deshalb habe der Autobahn-Bauer Deges die Planfeststellungsdokumente in dieser Form ausfertigen müssen – auch wenn die Deges selbst den Standpunkt der Kommune teile. „Aber wahrscheinlich sitzen in den Ministerien die besseren Fachleute.“

Es obliege jetzt der Landesdirektion zu entscheiden, wann das Verfahren eröffnet werde und wann die Anhörung aller Beteiligten erfolge, so Hiensch.

Hiensch: Anschlussstelle unverzichtbar

Der Bürgermeister betonte erneut die Wichtigkeit des Anschlussstellen-Baus. Sie sei für die Entwicklung der Stadt unverzichtbar und müsse deshalb so schnell wie möglich errichtet werden. Der Bau der neuen B 7, die den Altenburger Raum nördlich von Frohburg an die Autobahn 72 anbinden soll, ist auf sächsischer Seite Gegenstand eines zweiten Planfeststellungsverfahrens. Hierzu, so Hiensch, würden die Unterlagen wohl ebenfalls noch bis zum Herbst eingereicht.

Von Ekkehard Schulreich