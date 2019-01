Geithain

Der Eigentümer eines Einfamilienhauses mit Arztpraxis in der Geithainer Schillerstraße musste Samstagabend gegen 20 Uhr feststellen, dass ein Unbekannter versucht hatte, in das Haus einzudringen und verständigte sofort die Polizei. Der Täter hatte ein Kellerfenster eingeschlagen und wollte dadurch ins Innere des Hauses gelangen, was jedoch misslang.

Täter durchsucht mehrere Räume und flüchtet

Der Einbrecher brach dann in den Heizraum ein und verschaffte sich Zutritt zur Garage. Dort öffnete er ein Auto und durchsuchte es. Auf dem Grundstück öffnete er schließlich gewaltsam ein Gartenhäuschen und fand auch dort keine Beute.

Dann flüchtete der Mann – offenbar ohne Diebesgut. Allerdings nicht ohne Spuren im Schnee zu hinterlassen. Polizeibeamte brachten wenig später einen Fährtenhund am Tatort zum Einsatz. Der nahm Witterung auf und lief zum Bahnhof. Dort legte er sich vor einem Mann ab, der zuvor versucht hatte, im Bereich des Parkplatzes seinen Rucksack zu verstecken, was die Beamten beobachtet hatten. Die Polizisten kontrollierten den Rucksack des 26-Jährigen. Der Mann hatte einen Laptop, eine Powerbank, eine Geldkassette mit Medikamenten und Rezeptblöcken einer Arztpraxis darin verstaut.

Zwei weitere Tatorte ausfindig gemacht

Es stellte sich heraus, dass in der Robert-Koch-Straße in eine Arztpraxis und in ein benachbartes Optikerfachgeschäft eingebrochen worden war, woraus das Diebesgut im Rucksack des Mannes stammte. Dieser räumte die Begehung aller Taten ein und wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizisten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand und führten einen Drogentest mit dem positiven Ergebnis auf Amphetamine durch. Sie stellten das Diebesgut und außerdem die Oberbekleidung sowie die Schuhe des Täters sicher. Er hat sich nun strafrechtlich zu verantworten. Weitere Überprüfungen zu anderen Straften, für die er als Täter in Frage kommen könnte, laufen noch; die Ermittlungen dauern an.

Von thl