Geithain

Nach einer Schlägerei in Geithain in der Nacht zum Sonnabend sucht die Polizei Zeugen. Ein 46 Jahre alter Mann hatte sich 3.16 Uhr in der Nacht über die Sprechanlage am Geithainer Polizeiposten gemeldet. Er sei von zwei anderen unbekannten Männern zusammengeschlagen worden. Laut Polizei hatte der Mann Verletzungen im Gesicht aber auch einen geschwollenen Handrücken. Die mutmaßlichen Täter fand die Polizei in der Nacht nicht.

Jetzt werden Zeugen gesucht, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben könnten. Hinweise nimmt das Revier Borna entgegen (03433/2440).

Von LVZ