Geithain

Eine volltrunkene Autofahrerin hat sich am Donnerstagnachmittag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch Geithain geliefert. Den Angaben zufolge hatte ein aufmerksamer Lkw-Fahrer die unkontrollierte Fahrt eines Pkw beobachtet. Er war aus Richtung Autobahnabfahrt Obergräfenhain weiter auf der B 176 und dann auf die S 242 in Richtung Geithain gefahren.

Lkw-Fahrer gibt Hinweis auf Parkplatz

Der ihm vorausfahrende Pkw Hyundai habe sich in auffälligen Schlängellinien bewegt und sei immer wieder auf die Fahrbahnmitte abgedriftet. Kurz darauf sei der Pkw auf den Parkplatz eines Busunternehmens abgebogen und habe angehalten. Wie die Polizei weiter mitteilte, habe der Lkw-Fahrer die Beamten von unterwegs aus informiert und den Standort des Pkws mitgeteilt.

Als die Polizei wenig später auf dem Parkplatz eintraf, habe die Fahrerin mit dem Kopf auf dem Lenkrad im Fahrzeug gesessen. Als sie die Ordnungshüter auf sich zukommen sah, sei sie mit dem Fahrzeug über die Bordsteinkante und eine Grasfläche auf die S 242 in Richtung B 7 geflüchtet.

Verfolgung durch das Zentrum von Geithain

Die Beamten hätten mit Hilfe des Sondersignals sowie des Anhaltezeichens „Stopp Polizei“ die Verfolgung aufgenommen. Der Hyundai konnte überholt und das Fahrzeug an der Einfahrt eines Einkaufsmarktes gestoppt werden. Doch erneut sei die Frau mit ihrem Auto an den Beamten vorbei auf die B 7 entkommen. In diesem Fall steuerte ihr Fahrzeug in Richtung Stadtzentrum von Geithain. Am Stadttor konnte sie endgültig gestellt werden.

Fahrerin kommt mit drei Promille ins Krankenhaus

Laut Polizei handelte es sich um eine 37-Jährige. Die Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtestes schlug zunächst fehl, erst nach mehreren Versuchen ergab dieser einen Wert von 2,94 Promille. Die Weiterfahrt mit dem Dienstwagen, welches einer Sozialeinrichtung gehört, wurde unterbunden. Der Führerschein der Frau wurde eingezogen. Die 37-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Von Birgit Schöppenthau