Frohburg/Prießnitz

Die Sanierung des in der Region einzigartigen Bauernrathauses in Prießnitz unterstützt die Kultur- und Umweltstiftung Leipziger Land mit 19.000 Euro. Das Gebäude, das sich in einem schlechten baulichen Zustand befindet, wurde 1712 erbaut und soll zukünftig wieder als zentraler Punkt des politischen und kulturellen Lebens im Ort fungieren.

Mithilfe einer ersten Förderung von 9000 Euro im vergangenen Jahr konnten ein Holzschutzgutachten erstellt und erste Baumaßnahmen begonnen werden.

Dieses Foto des Bauernrathauses wurde zwischen 1933 und 1945 aufgenommen. Quelle: Heimatverein Prießnitz/Trebishain

Holzschutzgutachten und Sanierungskonzept „waren die Voraussetzung für die Sanierungsarbeiten, die Anfang Oktober begannen“, sagt Jessica Böttcher-Ebers, Vorsitzende des Vereins Bauernrathaus Prießnitz, der sich seit einigen Jahren für den Erhalt des Rathauses einsetzt und die 300 Jahre alte Immobilie von der Stadt Frohburg übernahm.

Freigelegte Fachwerk des Bauernhauses wird saniert

In der ersten Sanierungs- und Rekonstruktionsphase wurden zunächst im unteren Bereich der Ostseite Gefache entfernt und das freigelegte Fachwerk saniert oder ersetzt. In Eigenleistung kümmerte sich der Verein im Anschluss um die denkmalgerechte Ausfachung mit Lehm. Jetzt folgen letzte Putzarbeiten.

Dank der erneuten Unterstützung durch die Stiftung und dank einer Sonderförderung des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen für Umgebinde- und Fachwerkhäuser können voraussichtlich im Laufe des Jahres weitere Sanierungsarbeiten an der Fachwerkfassade der Ostseite sowie im Erd- und im Dachgeschoss umgesetzt werden.

„Ein nicht nur für die Region relevantes historisches Baudenkmal kann so erhalten werden", sagt Gabriele Greiner, Vorstandsvorsitzende der Stiftung. Darüber hinaus werde ein neuer Ortsmittelpunkt geschaffen. Der Verein organisiert im Laufe des Jahres zahlreiche Veranstaltungen, die auch über die Dorfgemeinschaft hinaus ausstrahlen.

Von es