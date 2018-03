Prießnitzer Weihnachtsmarkt mit „Rumpelstilzchen“

Warm wurde es – angesichts der proppenvollen Kirche – zu ihrem ebenfalls inzwischen elften Adventskonzert den Akteuren des Männerchores Elbisbach/Prießnitz und des Kirchenchores. Oder auch Werner Dietrich, der im Schlossfoyer immer wieder den Kamin mit neuem Holz versorgte. So hatten es beispielsweise auch Anne Marie und Kerstin Voigt sowie Antje Schindler gemütlich warm, die dort zur Kaminmusik aufspielten.In Schweiß kam eine Etage höher Manfred Kornagel, der stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins Prießnitz/Trebishain. Er kassierte den Obolus für den Heimatstuben-Besuch und hatte gut zu tun. „Wenn wir hier sind, schauen wir uns auch das immer wieder gern an“, bestätigten Rita und Manfred Bürger aus Prießnitz. Kommen und Gehen herrschte an den verschiedenen Ständen mit Offerten von Schnitzereien und Kerzenkunst über allerlei Kunstgegenstände, Häkeldeko, Kuscheltiere bis zu selbstgefertigte Puppen sowie Bildern und Keramik.Derweil warteten im Schlossgarten schon eine halbe Stunde vor Beginn die ersten auf das Weihnachtsmärchen. „Wir wollen ja gut sehen können“, begründet das die siebenjährige Lara aus Hopfgarten, die dadurch mit Schwester Stella (3) und Vati Steffen Kuchs einen Platz in der ersten Reihe erwischte. Die Vollgas GmbH bot diesmal „Rumpelstilzchen“, woran Akteure wie Publikum viel Spaß hatten.

Thomas Lang