Zwar werden in manchen Kommunen die Bauplätze für neue Einfamilienhäuser knapp. Deutlich komplizierter ist außerhalb größerer Städte indes oft die Suche nach einer neu gebauten Mietwohnung. An der Apfelwiese in Frohburg wird jetzt in Wohnungen investiert. Gleiches soll auch auf dem Südhang in Geithain geschehen.