Projekt Geschenkgutscheine wird in Geithain vorgestellt

Geithain. Geschenkgutscheine, die in Geithainer Geschäften eingelöst werden können, könnte es bald geben. Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) war mit dieser Idee vor einigen Monaten im Gewerbeverein auf durchaus offene Ohren gestoßen. Die Gutscheine hätten den Charme, ein passables Geschenk zu sein, und sie sorgten dafür, dass die Kaufkraft innerhalb der Stadtmauern bleibe, sagte er. Inzwischen fand die Kommune in einem Bornaer Unternehmen einen Partner, der solche Gutschein-Systeme bereits für verschiedene Städte entwickelte und der auch für Geithain tätig werden möchte.

Die Stadt habe einen Gutschein entworfen und Muster drucken lassen, so Rudolph. Sie übernehme die Grundkosten für dieses Projekt. Am 6. Oktober soll das Vorhaben 19 Uhr im Bürgerhaus allen interessierten Gewerbetreibenden aus der Stadt und den Ortsteilen vorgestellt werden. „Wir verschicken an alle eine Einladung und hoffen, dass sich viele beteiligen“, so der Bürgermeister.

Ziel sei es, Ende Oktober/Anfang November mit dem neuen Angebot zu starten und so bereits zum Weihnachtsgeschäft präsent zu sein. Die Gutscheine im Wert von je zehn Euro eigneten sich nicht nur im privaten Kreis, sondern seien ausdrücklich auch für Firmen gedacht, die immer wieder vor der Frage stünden, ein passendes Geschenk für verschiedenste Anlässe auszuwählen. In anderen Kommunen funktionierten solche Gutscheine gut; dasselbe wünsche er sich auch für Geithain, erklärte der Bürgermeister.

Von es