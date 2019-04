Bad Lausick

Ein Brand hält die Kameraden der Feuerwehr von Bad Lausick am Donnerstagnachmittag in Atem. In der Nähe des Kinderheimes Waldfrieden ist ein privates Waldstück in Brand geraten. Offensichtlich hat Unterholz Feuer gefangen, das auf die Bäume übergreift. Eine weithin sichtbare Qualmwolke zieht über die Kurstadt. Bislang soll keine Gefahr für das Kinderheim bestehen.

Die Kameraden löschen die Glutnester in dem Waldstück zwischen Bahndamm und Kinderheim Waldfrieden. Quelle: Frank Schmidt

Wodurch der Brand in dem Waldstück zwischen Kinderheim und Bahndamm ausgebrochen ist, bleibt bislang unklar. Der Waldbesitzer war vor Ort, wollte sich aber nicht äußern.

Den Angaben zufolge flammen mehrere Glutnester auf, die sich zu einem Brand entwickeln. Die Bad Lausicker Kameraden bekamen Hilfe aus Flößberg und Colditz. Probleme bereitet zunächst die Wasserzufuhr zum Brandherd.

Bad Lausicks Bürgermeister Michael Hultsch eilte an den Brandherd und brachte Trinkwasser für die Kameraden der Feuerwehr mit.

Von Birgit Schöppenthau