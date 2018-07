Frohburg/Kohren-Sahlis

Rauchschwalben sind bekannt für ihr plauderndes, langgezogenes Gezwitscher. Häufig verständigen sie sich mit einem einfachen „wi“ oder „wid wid“, das bei Gefahr zu einem hohem „ziwitt“ wird. Doch im Kohrener Land ist der markante Ruf in diesem Jahr etwas seltener zu hören. Der Bestand sei leicht zurückgegangen, liege aber im normalen Schwankungsbereich, sagt Tomas Brückmann, verantwortlich für das Rauchschwalbenprojekt beim Umweltverband Grüne Liga.

Teils schon Eier der zweiten Brut im Nest

Die erste Brut im Kohrener Land ist bereits abgeschlossen und die Vögel legen eine gut zehntägige Ruhepause ein, so der Ornithologe. An manchen Orten liegen schon die Eier der zweiten Brut in den Nestern, an drei Stellen sind die Jungen geschlüpft. Als ausgeprägter Kulturfolger und Gebäudeinnenbrüter ist die Rauchschwalbe besonders bei der Wahl ihres Brutplatzes auf den Menschen angewiesen.

Zahlreiche Vögel neu beringt

Allein 50 Altvögel und 129 Nestjunge haben die Vogelschützer dieses Jahr im Kohrener Land neu beringt. Daneben kontrollierten sie 36 Altvögel, die schon 2017 und in den Vorjahren hier beringt wurden, freut sich Brückmann über die treuen Rückkehrer. In Neuhof, Rathendorf und Niederpickenhain gab es darüber hinaus ein Wiedersehen mit vier Altvögeln, die seit vier beziehungsweise fünf Jahren gezielt unsere Region ansteuern und am gleichen Brutplatz brüten – ein besonderes Erlebnis für die Vogelschützer.

Ebenso registrierten sie „Altvögel in Neuhof und Rathendorf, die wir in den vergangenen Jahren an ihrem Schlafplatz im Schilf der Eschefelder Teiche beringt haben.“

Schwalben kämpfen mit der Trockenheit

Bereits Ende Juni nächtigten annähernd 100 Tiere im Schilf der Eschefelder Teiche. Normalerweise werden die Schlafgäste, die sich gerne an Fliegen, Mücken und Käfern gütlich tun, erst einen Monat später an dieser Stelle beobachtet. „Die Schwalben haben in diesem Jahr sehr mit der Trockenheit zu kämpfen“, weiß Tomas Brückmann und sieht in den instabilen Nestern eine Gefahr für die Jungvögel.

„Sie fallen zusammen mit den Nestern runter.“ Wer das beobachtet, könne die Tiere in benachbarte Nester umsetzen, weist der Experte hin. Ebenso könnten spezielle Nisthilfen aus Holzbeton Abhilfe schaffen. Diese gebe es im Internet und im lokalen Fachhandel zu kaufen, nähere Informationen gebe auch die Grüne Liga.

Zahlen gehen merklich zurück

In Deutschland und einigen westlichen Nachbarländern gehen die Zahlen der Rauchschwalben seit den 1970er Jahren merklich zurück. Sie wurde von der Gesellschaft „Birdlife International“ deshalb als rückgängig eingestuft und in die Kategorie V (Vorwarnliste) auf der Roten Liste eingetragen.

Von Kathrin Haase