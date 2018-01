Real Madrid ruft Theo: Prießnitzer freut sich auf Turnier mit Profis in Berlin

Frohburg/Prießnitz. Gerade mal zehn ist Theo Santer, doch Fußball-Profi zu werden, das hat sich der Prießnitzer schon mal vorgenommen. Die Zeichen dafür stehen nicht schlecht. Von der BSV Einheit Frohburg, wo er zuletzt in der E-Jugend kickte, wechselte er zu Fortuna Chemnitz und damit auf die Landesebene. Der DFB, der sein Fußballtalent entdeckt hat, fördert ihn mit anderen Heranwachsenden in seinem Bornaer Stützpunkt.

Eine besondere Auszeichnung führt Theo am 28. Januar nach Berlin: Als Bester eines Fußballcamps, bei dem im vergangenen Sommer in Belgershain Profis von Real Madrid den Nachwuchs trainierten, reist er zum FRMC-Creator-Camp. Hier findet ein Turnier auf Kunstrasen statt. Der Kick: Die besten Sechs fahren nach Madrid, „um den Real-Madrid-Spirit zu spüren und den Traum von Bernabeu zu leben“.

„Fußball macht mir sehr viel Spaß“, sagt Theo Santer. Den Weg nach oben, auf dem er erste wertvolle Erfahrungen sammelte, weiter gehen zu wollen – man glaubt es ihm angesichts seiner Begeisterung und Entschlossenheit. Dass er hart dafür arbeitet, dreimal in der Woche trainiert und an den Wochenenden zu Punktspielen aufläuft, ist der Preis dafür. Den auch seine Eltern zu zahlen gern bereit sind, denn für sie ist die Fußballliebe des Sohnes mit erheblichem Aufwand verbunden, allein schon wegen des permanenten Pendelns nach Chemnitz.

„Wir sind eine fußballverrückte Familie“, erläutert Sabine Dieskau-Santer, selbstständige Fotografin, was sie alle motiviert. Gemeinsam zu RB nach Leipzig zu fahren, sei ebenso Programm. Theo absolviere in den Ferien immer wieder Fußballschulen, brenne für Fußball, deshalb unterstütze und bestärke man ihn, sagt Bauunternehmer Uwe Santer, der in seiner Jugendzeit – in bescheidenerem Rahmen – in Geithain kickte.

Dass Theo sie beide nun als Gäste mit nach Berlin nimmt, macht die Eltern durchaus ein bisschen stolz. Und dass er, der zurzeit die Grundschule in Frankenhain besucht, im Sommer den Wechsel ans Gymnasium in den Griff bekommt, bezweifeln sie nicht. Theo, sagt seine Mutter, „ist sehr ehrgeizig. Das bringt vielleicht der Sport mit sich. Das hilft ihm, in der Schule zu bestehen.“

Von Ekkehard Schulreich