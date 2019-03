Geithain/Böhlen

Das Chemieunternehmen Dow könnte künftig die Wärmeversorgung der Böhlener gewährleisten. Davon ist Bernd Felgentreff überzeugt. Diese Idee stellte er kürzlich im Böhlener Stadtrat vor. Der Leipziger, der als Berater für die Nutzung erneuerbarer Energien und Systemtechnik tätig ist, berät aber auch Häuslebauer, die auf eine zukunftsträchtiges und sparsames Energie-Management setzen. LVZ.de sprach mit ihm.

Welchen Stellenwert messen Sie alternativen Energien im Zusammenhang mit dem

proklamierten Kohleausstieg

zu?

Bernd Felgentreff: Ob jetzt oder in 20 Jahren, zur Energieversorgung mit nachwachsenden Rohstoffen und nicht versiegenden Energiequellen gibt es nördlich der Alpen keine Alternative. Wobei unbedingt unser Umgang mit Energie wesentlich effizienter werden muss, vor allem was die Abwärmenutzung in allen Bereichen betrifft. Interessant ist, dass die neue Energieversorgung mit mehr Arbeitskräften einher geht als bisher durch das Verbrennen fossiler Stoffe. Der Arbeitsplatzabbau sollte deshalb besser Arbeitsplatzumbau genannt werden.

Sie sprechen von einer hybriden Wärmeversorgung über kalte, intelligente Wärmenetze. Was ist darunter zu verstehen?

Die Rahmenbedingungen unserer bisherigen Energieversorgung waren auf die Nutzung von Öl, Gas und Kohle abgestimmt. Vor allem die hohen Temperaturen der Stromproduktion durch Dampfmaschinen und Dampfturbinen bestimmten die Prozesse. Viel effizienter bedeutet in diesem Zusammenhang: viel kälter! Duschen, Wäsche waschen, vernünftig heizen und so weiter werden heute mit Temperaturen um die 50 Grad Celsius zufriedenstellend erreicht. Für was benötigen wir dann 90 Grad bei der Fernwärme? Die Technologie Wärmepumpe in Verbindung mit Abwärme, Erdwärme, See- oder Grubenwasser arbeitet mit Temperaturen im Bereich unserer Nutztemperatur am besten – auch da ist ein Energietransport mit hohen Temperaturen unnötig und nicht zielführend.

Was kann ein Eigenheimbesitzer tun, der seinen Beitrag zu mehr Effizienz bis hin zu Autarkie leisten möchte?

Durch meine 30-jährige Erfahrung mit dem Thema bin ich zum Ergebnis gekommen, dass eine wirtschaftliche und erschwingliche Energieversorgung ohne Öl, Gas und Kohle für jeden Einzeln kaum erreichbar ist. Die meisten Familien können oder wollen sich den Aufwand nicht leisten. Vor allem deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir die Aufgaben einer soliden Energieversorgung am besten gemeinsam lösen. So bezeichne ich heute kalte, intelligente Wärmenetze als Mitmach-Netze, in denen jeder nutzt, was er benötigt, und zur Verfügung stellt, was er hat: der Supermarkt zum Beispiel die Abwärme, der Tischler das Restholz, der Bürgermeister den Grünschnitt, die Sporthalle die Sonnenenergie. Nur so partizipieren alle im Ort von einer Energieversorgung aus Sonne, Holz, Erde und Luft.

Interview: Ekkehard Schulreich

Von Ekkehard Schulreich