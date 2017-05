Kohren-Sahlis. „Rettet das Dorf“ war die Tagung überschrieben, zu der in Kohren-Sahlis am Wochenende Heimatgeschichtler und Lokalpolitiker, Vertreter von Vereinen und von kommunalen Verwaltungen zusammen kamen. Ein Motto, das – das wurde im Laufe der zweitägigen Veranstaltung in verschiedenen Beiträgen deutlich – vor allem eines meinte: Bewahrt den Zusammenhalt der (dörflichen) Gemeinschaft. Denn die, erklärte Dirk Martin Mütze, Leiter der gastgebenden Evangelischen Heimvolkshochschule, sei von erheblicher Bindekraft. Die drohe angesichts immer großmaschigerer Verwaltungsstrukturen verloren zu gehen.

„Die Menschen wünschen sich für ihren Ort ein hohes Maß an Autonomie, untersetzt mit den nötigen Mitteln. Nur das ermöglicht Identifikation. Nur so kann man Menschen gewinnen, Verantwortung zu übernehmen“, so Mütze. Insofern sei der ländliche Raum weniger ein Sorgenkind, wie Mütze selbst es in seinem Eröffnungsreferat fragend zuspitzte, sondern eher ein Feld, auf dem viele Hoffnungen ruhten. Ein Kernpunkt, den auch Professor Gerhard Henkel, renommierter Dorfforscher von der Universität Duisburg-Essen, in seinem Vortrag herausarbeitete.

Drei Dutzend Teilnehmer aus ganz Sachsen und dem nahen Ostthüringen waren der Einladung des Sächsischen Landeskuratoriums Ländlicher Raum gefolgt. Vor allem, um sich auszutauschen, um sich miteinander zu vernetzen, aber auch, um fachliche Unterstützung zu erfahren, sagte Stefanie Troppmann vom Landeskuratorium. Zudem gehe es darum, die Leistungen der Ehrenamtlichen zu würdigen. Troppmann koordiniert ein vorerst bis Ende 2018 angelegtes Projekt, das jene unterstützen möchte, die sich für die Heimatpflege engagieren.

Die inhaltliche Breite der Teilnehmer reichte von der Stiftung des Herzens aus Börln bei Oschatz bis zum ökologischen Landwirtschaftsbetrieb Vorwerk Podemus, von der Dippoldiswalder Stadtverwaltung bis zum Bürgermeister von Neukieritzsch, Thomas Hellriegel (CDU). Zu den Gästen zählten Vertreter der Kirche, der Landes- und Bundespolitik, des sächsischen Landwirtschaftsministeriums.

Unter den Referenten war der Grimmaer Volkskundler und LVZ-Autor Rudolf Priemer. Arnold Liebers, einst Pfarrer in Bad Lausick, jetzt Superintendent des Kirchenbezirks Leisnig/Oschatz, leitete die Podiumsdiskussion.

Dass jene, denen die dörfliche Heimatpflege am Herzen liegt, nicht nur ältere Männer, vorzugsweise im Rentenalter sind, wurde in Kohren-Sahlis deutlich: „Es sind durchaus auch jüngere und vor allem auch viele Frauen, die sich einbringen, gerade in den Chronik-Gruppen und in den Heimatstuben.“ Durch Regionalgespräche wolle man die Themen der Tagung vertiefen, so Troppmann: „Dabei ist uns die Mischung wichtig zwischen Informativem und Praktischem.“ Geplant seien demnächst etwa Workshops in Staatsarchiven oder im Bergarchiv in Freiberg. Darüber hinaus wolle man Heimatfreunde beispielsweise bei der Publikation ihrer Recherchen unterstützen und Weiterbildungen anbieten.

Die Tagung korrespondierte durchaus mit jener für Ortschronisten, die die Heimvolkshochschule in diesem Frühjahr bereits zum zweiten Mal durchführte und die erneut ausgebucht war. Der Termin für die dritte Auflage steht bereits fest: 10. März 2018.

Von Ekkehard Schulreich