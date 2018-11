Bad Lausick

Weihnachten und Ostern fallen keinesfalls auf denselben Tag, die Nikolausstiefel-Aktion des Bad Lausicker „Riffs“ und der Geburtstag des Bad Lausicker Kur- und Freizeitbades allerdings wohl: Am 8. Dezember sind alle eingeladen, von 14 bis 17 Uhr den 23. „Riff“-Geburtstag zu feiern.

Zu den Gratulanten zählen dann auch der Nikolaus und das LVZ-Maskottchen Schlingel. Beiden geht es dabei nicht nur um die Geburtstagstorte, die traditionell 16.30 Uhr angeschnitten wird. Vielmehr wollen sie jene Mädchen und Jungen auszeichnen, die die schönsten Nikolausstiefel gebastelt oder gestaltet haben.

Kreativität ist also gefragt, die mit Preisen und Süßigkeiten belohnt werden soll. Bis zum 7. Dezember können die Stiefel an der „Riff“-Kasse oder in der LVZ-Geschäftsstelle in der Bornaer Brauhausstraße abgegeben werden. Alle Stiefel-Bastler erhalten zur dreistündigen Party freien Eintritt ins Bad. 15 Uhr werden die schönsten Stiefel prämiert und alle Kunstwerke, mit Leckereien gefüllt, zurückgegeben.

Im Innenrestaurant können Plätzchen ausgestochen und gebacken werden; dazu wird Kakao gereicht. 16 Uhr steht ein Arschbomben-Contest auf dem Programm – es geht um eine Haltungs- und eine Lärm-Note und um Preise.

Von Ekkehard Schulreich