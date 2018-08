Frohburg/Roda

Nicht der Rekordsommer 2018 ist der Grund dafür, dass sich im Böttcherteich in Roda kein Tröpfchen findet. Das Gewässer am Dorfrand an der in Richtung Syhra führenden Straße fiel schon vor zwei Jahren trocken. Auch damals fehlte es an Niederschlägen, was dem nur von oben versorgten sogenannten Himmelsteich zum Verhängnis wurde. Hinzu kamen Undichtigkeiten. „Der Böttcherteich stellte früher ein sehr schönes Biotop dar. Aufgrund mangelnder Pflege verkommt er aber immer mehr“, hatte der Rodaer Ortsvorsteher Torsten Biringer im Sommer vergangenen Jahres angemerkt. Ein Zustand, mit dem sich die Einwohner nicht abfinden wollten.

Feuerwehr legt Hand an

Maßgeblich an der Freiwilligen Feuerwehr war es, den Teich behutsam auf Vordermann zu bringen. Auch Anfang dieser Woche war ein Dutzend Kameraden am Abend ehrenamtlich bei der Arbeit, um Teile der Uferbefestigung mit Faschinen und Bruchsteinen zu sichern und neu zu gestalten. „Der Teich hat keinen natürlichen Zufluss. Das ist das Problem“, sagt Wehrleiter Mathias Mäder. In Eigenleistung und unterstützt durch die Stadt sei man gut vorangekommen, so dass man bald zumindest etwas Wasser in den Teich pumpen könne.

Frohburg Bürgermeister ist dankbar

Weil er nicht nur ein Blickfang im Dorfbild sei, sondern auch der Sicherung der Löschwasserversorgung diene, könne sich die Feuerwehr darüber hinaus vorstellen, den Böttcherteich in ihre Pflege zu nehmen. Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) ist dankbar für dieses Engagement: „Die Feuerwehr leistet hier eine hervorragende Arbeit.“ Jetzt gehe es darum, „nach nachhaltigen Lösungsmöglichkeiten zu suchen und dann gemeinsam für eine Entscheidung im Stadtrat aufzubereiten.“

Von Ekkehard Schulreich