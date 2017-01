Geithain. Rolf Münzner, der Zeichner, Grafiker, Steindrucker, wurde zu Jahresbeginn 75. Die Stadt Geithain widmet dem Künstler, der hier seit beinahe einen halben Jahrhundert arbeitet und lebt, im Frühjahr gleich zwei Ausstellungen: eine im Heimatmuseum und eine in der Stadtbibliothek. Selbst beide zusammengenommen vermögen Münzners Lebenswerk kaum anzureißen; viel zu begrenzt sind die räumlichen Möglichkeiten beider Häuser. Doch laufende Meter Ausstellungsfläche sind für Münzner kein entscheidendes Kriterium, wenngleich für eine Exposition in dem in einem alten Bürgerhaus untergebrachten Museum der Begriff Kabinett-Ausstellung bereits zu voluminös erscheint.

Doch da sich bei Münzners Blättern der präzise Blick empfiehlt, der Betrachter gern auch sehr nah herantritt, werden beide Schauen zweifellos ihren besonderen Reiz haben. Die 2015/16 im Grunde vorgezogene Geburtstags-Schau in der neuen Kustodie der Leipziger Universität, die schon allein aus dem Zyklus zum Buch „Der Ackermann und der Tod“ 33 Blätter aufbot, einen viel umfänglichen Abriss des Münzner’schen Schaffens bot, tut den Geithainer Bemühungen mitnichten Abbruch.

„Diese Ausstellung in Leipzig war für mich eine der bewegendsten überhaupt“, sagt Rolf Münzner, der in den Sechzigerjahren an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst bei Gerhard Kurt Müller studierte, hier später selbst – bis zu seiner Emeritierung 2007 unterrichtete, vor allem aber über all die Jahrzehnte lithografisch und buchkünstlerisch arbeitet. Sein Geithainer Atelier ist für ihn der Ort, um fern des Rumorens der Welt zu arbeiten, ohne aber fern der Welten zu sein. „Nur Grafik, keine Zeichnungen, so etwas wie einen kleinen Überblick über mein Schaffen“ will Münzner ab 9. April in der Stadtbibliothek zeigen. Pro Schaffensjahrzehnt fünf, sechs Blätter, die dem Betrachter eine Wiederbegegnung mit Gestalten und Themen bescheren, die den Künstler über all die Zeit immer aufs Neue umtreiben. Die Vernissage findet 11 Uhr statt.

Bereits ab 1. April will sich das nur wenige Gehminuten entfernte Heimatmuseum der Druckgrafik und der Buchgestaltung widmen. Münzner plant, hier fünf, sechs Rahmen zu bestücken sowie in Vitrinen Bücher und Kataloge auszulegen: „Im Laufe der Jahre sind ja viele Ein-Blatt-Drucke entstanden und viele Ausgaben für den Leipziger Bibliophilen-Abend.“

Dominiert somit Rolf Münzner das erste Ausstellungs-Halbjahr, hält die Stadtbibliothek bis zum Sommer darüber hinaus verschiedene andere Veranstaltungen bereit. Dichter Nebel etwa macht am 26. April wahr, was der sich hinter diesem Künstlernamen nur ungenügend verbergende Matthias Lehmann bei seiner Ausstellung in der Bücherei im Herbst ankündigte: Er liest aus seinem allerersten Gedichtband, den der Mironde-Verlag editierte. Wer Lehmann kennt, weiß, dass der sich nicht allein auf das schlichte Vortragen von Versen wird beschränken können. „April, April – Des Nebels großes Geheimnis“ beginnt 19.30 Uhr.

Um eine andere Art Literatur geht es am 27. März auf der Lesebühne mit Kirsten Fuchs. Sie hat ihr Kaleidoskop der Alltags-Kuriositäten unter das Motto gestellt „Kaum macht man mal was falsch, ist es auch wieder nicht richtig“; Beginn 19.30 Uhr. In die Stadtgeschichte führt Gottfried Senf sein Publikum am 1. März. Dann stellt er ab 19.30 Uhr sein kürzlich erschienenes Buch „Paul Guenther und seine Schule in Geithain“ vor.

Nicht zuletzt gibt es in der Stadtbibliothek Kunst-Betrachtung: Unter der Überschrift „Zauber der Winterlandschaften“ laden Marianne Risch-Stolz und die Volkshochschule Leipziger Land am 24. Januar ab 19.30 Uhr zu einem Streifzug durch die Kunstgeschichte ein.

Von Ekkehard Schulreich