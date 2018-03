Rüdigsdorf: 88-jähriger Mann landet mit Auto im Bach

Frohburg/Rüdigsdorf. Im Bachbett endete die Fahrt eines 88-Jährigen am Montag gegen 14 Uhr. Der Senior war mit seinem VW Up in Rüdigsdorf Richtung Friedhof unterwegs, kam er aufgrund plötzlich auftretenden Unwohlseins nach rechts von der Straße ab. Er durchfuhr noch circa 150 Meter eine abgesteckte Schafsweide, über eine gut 30 Zentimeter hohe Betonmauer und blieb erst im angrenzenden Bachbett stecken.

Zwar gelang es dem 88-Jährigen, das Auto selbst zu verlassen, wobei er in den Bach fiel, dennoch musste er durch Rettungskräfte schwer verletzt in eine nahe gelegene Klinik gebracht werden, so die Polizei. Der VW Up war erheblich beschädig und musste aus dem Bach gezogen werden.

Von sg