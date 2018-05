Bad Lausick

Erreichte die Bambini-Tour mit den „Sonnenkäfer“-Knirpsen am bundesweiten Tag des Wanderns die Jüngsten, blieb die Bad Lausicker Wandergruppe mit ihre Halbtags-Rundtour am Montagnachmittag weitgehend unter sich.

Zwei Dutzend Mitstreiter unterwegs

Dabei wollten die Mitglieder nicht nur selbst einen Teil des von ihnen konzipierten Kurstadt-Rundweges unter die Sohlen nehmen, sondern vor allem andere für diese Idee und das Wandern an sich gewinnen.

„Das ist uns leider nicht gelungen“, resümiert Wilfried Wesener, der die Gruppe leitet. Ungeachtet dessen machten sich zwei Dutzend Mitstreiter vom Bahnhof aus auf den Weg ins Grüne, wanderten nach Ballendorf, durch den Colditzer Forst, legten beim Glastener Künstler-Original Roland Lingmann eine Rast ein, ehe sie schließlich Etzoldshain erreichten.

Rundwanderweg soll Stadt attraktiver machen

Im „Kastanienhof“ informierte die Gruppe über das Ziel, einen Bad Lausick umfassenden Rundwanderweg auszuschildern, um die touristische Attraktivität zu erhöhen und die landschaftlich reizvoll gelegenen Ortsteile fußläufig und radmäßig mit der Kernstadt zu verbinden.

„Wege sind vorhanden. Um die Markierung würden wir uns kümmern und die Route auch betreuen“, sagt Wilfried Wesener. Allerdings gebe es bürokratische Hürden. Die zu überwinden, schafften die Ehrenamtlichen nicht allein. Sie setzten deshalb auf die Unterstützung durch die Stadt und durch die Kur GmbH.

Bürgermeister begrüßt Projekt

Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos), der zum Zielpunkt Etzoldshain gekommen war, begrüßte die Initiative der Wanderer: „Ich freue mich, dass sie bereit sind, sich einzubringen.“ Man werde jetzt prüfen, ob und woher es Fördermittel gebe, wie es um Eigentumsfragen stehe.

Die Kur GmbH plane 2019, eine aktualisierte Karte mit Rad- und Wanderwegen herauszugeben. In die werde man den Rundweg gerne aufnehmen. Mit Blick auf das Jubiläum 200 Jahre Kur, das 2021 begangen werden solle, plane man ohnehin die Erneuerung des touristischen, in die Jahre gekommenen Beschilderungssystems. Das Jubiläum, so Hultsch, sei ein gutes Ziel, um die Rundwanderweg-Idee bis dahin Wirklichkeit werden zu lassen.

Von Ekkehard Schulreich