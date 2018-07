Frohburg/Bad Lausick

Tautenhain ist ein Sackgassendorf. Diese Siedlungsform aus dem Mittelalter meint eigentlich einen Ort, in den lediglich ein und dieselbe Straße hinein- und hinausführt. Seit Mitte des Monats ist Tautenhain lediglich von Ebersbach aus erreichbar. Die Kreisstraßen in Richtung Geithain und Frankenhain/Hopfgarten sind wegen Straßenbauarbeiten dicht.

Aktuelle Situation voraussichtlich bis 10. August

Selbst die schmale Passage über Otterhain ist tabu. Für den Frohburger Ortsteil währt dieses Mittelalter bis voraussichtlich 10. August. Bis dahin sollen an der Rosa-Luxemburg-Straße und an der Bahnhofstraße jene Arbeiten durchgeführt werden, die während der kaum zurückliegenden, viele Monate währenden Vollsperrung der Kreisstraße innerhalb des Dorfes unterblieben.

Kritiker äußern nicht nur angesichts dessen Unverständnis. Ihnen missfällt auch, dass in beiden Abschnitten zwar inzwischen der Asphalt abgefräst wurde, sich ansonsten aber nichts tut. Dass der eine oder andere Autofahrer die 120 und 200 Meter kurzen Baustellenabschnitte kurzentschlossen und widerrechtlich durchfährt, kann da kaum verwundern.

Staatsstraße ebenfalls dicht

Wer von Tautenhain aus in Richtung Kreisstadt Borna aufbrechen will, trifft hinter Ebersbach auf die nächste Hürde: Die Staatsstraße über Buchheim nach Bad Lausick ist ebenso voll gesperrt. Bleibt – sofern man keinen LKW steuert, für den die Tonnage-Begrenzung das Ausschlusskriterium ist – noch die Chance, über die schmale Straße via Waldmühle nach Ballendorf auszuweichen und dort auf die B 176 zu treffen, was die Zahl der zusätzlichen Kilometer erhöht.

Große Umleitung wegen Bau in Bad Lausick

Die erwähnte Sperrung der Staatsstraße 11 in Bad Lausick fordert unkundige Autofahrer zu einem noch größeren Bogen heraus. Weil die Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain in der Reichersdorfer Straße eine Abwasserleitung verlegen, werden Kraftfahrer Richtung Süden bis September über die B 176 nach Colditz, die B 107 nach Rochlitz und dann über Königsfeld nach Geithain oder eben Ebersbach und Tautenhain geführt.

Wer meint, das Schlupfloch Waldmühle nutzen zu können, irrt: Die wenig belastbare Trasse wurde vorübergehend zur Einbahnstraße aus der Gegenrichtung. Mehrfach bereits wurden Autofahrer, die diese Sperrung ignorierten, durch die Polizei mit einem Ordnungsgeld belegt.

Von Ekkehard Schulreich