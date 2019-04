Frohburg/Elbisbach

Die zweite Zukunft des Elbisbacher Arvedshofes hat schon begonnen: Davon überzeugten sich die Mitglieder des Architekten- und Ingenieur-Vereins Leipzig am Montagabend. Der 2018 wiedergegründete Verein will erstmals einen Max-Pommer-Preis ausloben.

Eine Visite in Elbisbach liegt da auf der Hand, denn der Architekt und Bauunternehmer Pommer errichtete das markante Hauptgebäude für die Witwe seines Kollegen und Freundes Arwed Rossbach nach dessen Tod 1904/06. Zur Gruppe gehörte auch Urenkel Dieter Pommer (81), der die Familientradition des Bauens fortsetzte.

Der Architekten- und Ingenieur-Verein Leipzig will den historischen Arvedshof in Frohburg mit neuen Ideen beleben.

„Dank der Decken von Pommer ist das Gebäude zu retten. Für uns war das ein wichtiger Ansatz für die Sanierung“, sagte Rainer Kuchenbrod, der das denkmalgeschützte Anwesen 2016 erwarb mit Verweis auf Pommers Ruf als Pionier der Stahlbeton-Bauweise. Die Zusage von Fördermitteln aus dem Leaderprogramm Land des Roten Porphyrs sind für ihn das Signal, den Sanierungsplänen Taten folgen zu lassen.

Die denkmalgeschützte Immobilie, die zuletzt eine Landwirtschaftsschule beherbergte, stand ein Vierteljahrhundert leer und verfiel. Jetzt soll das Anwesen mit der vorgesetzten Fachwerk-Fassade saniert werden. Kuchenbrod und seine Partnerin Susan Meyer möchten hier nicht nur wohnen. Sie wollen das Haus mit Geschichte zu einer weithin ausstrahlenden Adresse für Veranstaltungen machen.

Blick auf das Hauptgebäude vom Park aus. Im Vordergrund schlängelt sich die Kleine Eula, die wieder den Teich speist. Quelle: Jens Paul Taubert

In Haus und Park wird aufgeräumt

In den vergangenen Monaten brachten Handwerker das Hauptgebäude unter ein neues Dach. Im Inneren wurde die wertvolle Substanz freigelegt. Und vor allem wurde aufgeräumt – nicht nur auf dem großen Hof, sondern auch in dem verwilderten Park. Der Teich wurde neu hergerichtet; die Kleine Eula durchfließt ihn wieder. Seit dem Sommer 2018 besteht Baurecht.

„Wir sind in Erwartung des Förderbescheids. Dann können wir die ganzen Dinge, die vorverhandelt sind, auslösen“, sagt der 53-jährige Immobilienökonom und Sachverständige, der sich seit zwei Jahrzehnten vorzugsweise in Leipzig mit der Sanierung denkmalgeschützter Substanz befasst.

Nun soll es zügig voran gehen. „Zum Glück gab es einen milden Winter, so dass wir die Fenster tauschen konnten. Damit steht einem Innenausbau bis zum Frühjahr nichts im Weg.“ Die Fenster werden in Abstimmung mit dem Denkmalschutz nach historischem Vorbild neu gefertigt; die Auswechslung sei im Gang. „Eine Aufarbeitung, die wir ursprünglich planten, kommt aufgrund der Schäden nicht in Frage.

Ausgesuchte Elemente aber werden wir retten, etwa im Treppenhaus“, sagt Kuchenbrod. Ähnlich schlecht sei auch der Zustand des Fachwerks: Nicht nur die Witterung habe das Holz mürbe werden lassen. Schädlinge hätten ihr Übriges getan. „Durch den Austausch vieler Balken entstehen Mehrkosten. Wirklich überrascht hat uns aber das nicht.“

Max-Pommer-Preis soll junge Fachleute motivieren

Die Verdienste Max Pommers würdigen und eine neue Generation von Architekten und Ingenieuren zu Kreativität herausfordern, das will der Architekten- und Ingenieur-Verein Leipzig mit seinem Max-Pommer-Preis anstoßen, sagte Vereinsvorstand Norbert Hippler: „Heute wollen wir sichten: Was könnte die Aufgabenstellung sein.“ Man wolle gezielt Studenten aus Leipzig, aber auch aus Weimar und Dessau ansprechen und sie gewinnen, sich ideenreich in eine komplexe Aufgabe – die der Sanierung des Arvedshofs samt des Parks etwa – einzubringen.

Architektentreffen auf dem Arvedshof in Elbisbach mit Eigentümer Rainer Kuchenbrod. Quelle: Jens Paul Taubert

Für Urenkel Dieter Pommer ist Visite ein Erlebnis

Für Pommers Urenkel, der vor wenigen Wochen erstmals in Elbisbach war, hat dieser Ansatz Charme. „Bauten meiner Vorfahren zu begegnen, ist immer wieder ein Erlebnis.“ Es sei wichtig, die Traditionen und das Wissen an die Nachfolgenden weiterzugeben – so wie es Pommers hielten, dessen Bauunternehmen 1972 verstaatlicht wurde. Urenkel Dieter, dessen erstes Projekt als Bauleiter die Errichtung des Geithainer Wasserturms war, reprivatisierte den Betrieb nach der Wende; sein Sohn Michael führt ihn nun in fünfter Generation.

Zurück zum Arvedshof: Die Leaderförderung, die speziell die Neubelebung und Umnutzung der landwirtschaftlichen Bildungsstätte unterstützt, decke weniger als ein Drittel der Gesamtinvestition des ersten Abschnitts, sagt Rainer Kuchenbrod. Aufgrund des erheblichen Kapitalbedarfs gehe man Schritt für Schritt vor. „Intern haben wir für uns die Losung ausgegeben, dass wir Weihnachten 2019 hier verbringen, zumindest in einigen Räumen.“

Eigentümer sucht Bilder des großen Fensters

Die Wohnung, die die Verlagerung des Wohnsitzes von Leipzig nach Elbisbach möglich macht, entsteht in einem Teil des Obergeschosses. Das Erdgeschoss mit den beiden historischen Speisesälen („das Herzstück“) ist Events vorbehalten. „In einem zweiten Bauabschnitt werden wir auch das ehemalige Internat sanieren, denn wir brauchen Übernachtungskapazitäten, damit unser Konzept hier auf dem Land funktioniert.“ Die Scheune soll sogar noch 2019 wieder hergerichtet werden.

Eine Sonne zierte die Tür des Haupteingangs, ehe sie Vandalismus zum Opfer fiel. Rainer Kuchenbrod will sie ebenso wiederherstellen wie das große Bleiglasfenster darüber. Zu Letzterem sucht er dringend historisches Bildmaterial. Quelle: Archiv Paul Taubert

Max Pommer hatte den Hof nach Plänen Rossbachs (unter anderem Universitätsbibliothek Leipzig, heutige Deutsche Bank, Taborkirche) für dessen Witwe Therese errichtet, die hier eine Ausbildungsstätte für Frauen betrieb. Bis zum Ende der DDR wurden Meliorationstechniker ausgebildet. Max Pommer errichtete in Leipzig zahlreiche Villen, aber auch Industriegebäude, wo er der Verwendung von Stahlbeton zum Durchbruch verhalf.

Kommentar: Verein ist wertvoller Wegbegleiter Der Name Max Pommer hat Klang – in der Leipziger Musikwelt selbstredend, aber auch in der Welt der Architektur und des Bauens. Max Pommer, Kapellmeister in Borna, Leiter des Leipziger Universitätschors, bis 1991 Chefdirigent des Rundfunk-Sinfonieorchesters, verbindet mit dem Architekten und Bauunternehmer Max Pommer allerhand: Ersterer ist der Urenkel von Letzterem. Der Architekten- und Ingenieur-Verein Leipzig lobt jetzt erstmals einen Max-Pommer-Preis aus – und würdigt damit den Unternehmer und Pionier des Stahlbeton-Baus. Das Hauptgebäude des Elbisbacher Arvedshofes, das Pommer, Weggefährte von Arwed Rossbach, für dessen Witwe errichtete, nimmt der Verein in die enge Auswahl für ein Studenten-Projekt. Die über Generationen zurückreichende Professionalität und Kunst des Bauens in die Gegenwart und Zukunft zu übertragen, ist ein wichtiges Anliegen des Vereins, zu dem ein anderer Urenkel Pommers gehört – Dieter Pommer, der den Bau-Zweig der Familie ins Heute fortführte. Der Arvedshof ist ein baugeschichtliches wie kulturhistorisches Denkmal mit vielen Facetten. Es zu bewahren, wie es nach Jahrzehnten der Gefährdung jetzt passiert, ist das Eine. Es zu öffnen und Entwicklungen sichtbar, nachvollziehbar zu machen, ist ein Zweites. Das Ensemble, das als landwirtschaftliche Berufsschule im Bewusstsein vieler Älterer ist, ist nicht nur ein Baukörper. Es ist ein Ort des Lebens, der Erfahrung und damit Schwelle zur Zukunft. Die Eigentümer sind sich dessen bewusst. Der Verein, der an Max Pommer erinnert, kann da ein wertvoller Wegbegleiter sein. e.schulreich@lvz.de

Von Ekkehard Schulreich