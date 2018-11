Frohburg/Greifenhain

Einige Tiere weniger als üblich waren es am Wochenende auf der Kreisschau der Rassekaninchenzüchter in Greifenhain. „Eigentlich sind bei uns sonst rund 500 Tiere zu sehen“, sagte René Kinne, Vorsitzender des gastgebenden Rassekaninchenzuchtvereins S 165 Frohburg und Umgebung. „Doch heute finden überall in der Umgebung Kreisschauen statt, da bleiben natürlich für unsere Veranstaltung nicht genug Tiere übrig.“ Und so waren diesmal insgesamt 312 Kaninchen von etwa 80 Ausstellern zu sehen.

Die anderthalb Jahre alte Lara hatte mit den kleinen Kürbissen viel Spaß. Quelle: Bert Endruszeit

Beeindruckende Zuchterfolge waren jedoch auch bei diesen zu verzeichnen. Markus Liche aus Penig hatte beispielsweise helle Großsilber ausgestellt. „Aus der vier Tiere zählenden Zuchtgruppe wurden drei mit vorzüglich bewertet, dafür gab es den Landesverbandsehrenpreis“, so Kinne. Als bester Züchter des Frohburger Vereins erhielt Guntram Bauer für seine blauen Wiener den Pokal des Frohburger Bürgermeisters. Als beste Jugendzüchter wurden die Brüder Emil und Maurice Göpel aus Deutzen für ihre kastanienbraunen Lothringer geehrt.

Optimale Bedingungen in der Halle

„Mit diesen Ergebnissen können wir sehr zufrieden sein“, freute sich Kinne. Die Ausstellung sei auch deshalb ein Erfolg, weil man mit der Halle optimale Bedingungen habe. „Glücklicherweise wurde die uns von der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt.“

Preisrichter bescheinigt hohes Niveau

Auch Preisrichter Andreas Kasel (49) aus Rositz bescheinigte der Ausstellung ein sehr hohes Niveau. „Züchten ist ein ewiges Probieren, der Erfolg fällt einem nicht in den Schoß“, weiß er. Natürlich züchtet er auch selbst, mittlerweile Sallander, eine aus den Niederlanden stammende Rasse, die bei uns erst seit Anfang Oktober offiziell anerkannt ist.

Bernd Voigt mit seinem schwarzen Wiener. Quelle: Bert Endruszeit

Der Frauendorfer Bernd Voigt hat die Kaninchenzucht gewissermaßen geerbt. „Mein Urgroßvater war Gründungsmitglied des Vereins in Niedergräfenhain“, erzählte der 71-Jährige. Da lag es auf der Hand, dass Bernd Voigt schließlich 1982 mit der Zucht begann. „Angefangen hatte ich damals mit blauen Wienern, heute sind es nun die schwarzen Wiener.“ Die Tiere seien sehr imposant, sie dürfen maximal 5,25 Kilogramm schwer sein. „Das ist schon ein sehr ordentliches Gewicht.“

Jonas Kinne mit einem Kleinsilber schwarz. Quelle: Bert Endruszeit

Jonas Kinne zählt mit seinen 14 Jahren zu den jüngsten Züchtern. „Ich züchte schon seit sechs Jahren“, verriet er. „Los ging es mit Widdern, heute habe ich Kleinsilber schwarz.“ Längst konnte er sich so manchen Pokal für seine Zuchterfolge holen. „Die stehen alle im Regal, ich weiß nicht mal genau, wie viele das schon sind.“

Manuela und Jörg Benson sahnten bei der Tombola ab. Quelle: Bert Endruszeit

Stichwort Preise: Richtig groß gewinnen konnten die Besucher bei der Tombola. „Wir haben 20 Lose gekauft und mindestens sieben Preise geholt“, so Manuela und Jörg Benson aus Rositz.

Von Bert Endruszeit