Schaufenster in Geithain weckt Neugierde auf den Weihnachtsmarkt

Am ersten Advent

Kein Weihnachtsmarkt mehr in Geithain ohne Stadtwette: Zum Ausklang der dreitägigen Veranstaltung am ersten Advent fordert der Gewerbeverein Frank Rudolph (UWG) erneut heraus. Ab Montag bereits gibt es in den Geschäften Lose für die Tombola, und auch das „Schaufenster der Überraschungen“ ist bestückt.