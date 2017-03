Geithain. Die Schillerstraße in Geithain wird ausgebaut. Das ist dringend nötig, dient die schmale Verbindung doch nicht nur als Wohngebietsstraße, dem ihre eher geringe Breite und Tragfähigkeit entsprechen. Vielmehr wird sie von Ortskundigen gern genutzt, um ein paar Meter auf der Bundesstraße 7 einzusparen. Außerdem wird die Straße durch die Schulbusse frequentiert, die die in der Paul-Guen-ther-Schule untergebrachte Grund- und Oberschule ansteuern. Der Stadtrat hatte auf seiner Sitzung am Dienstagabend zwischen vier Ausbau-Varianten zu entscheiden. Zuvor war das Thema im Technischen Ausschuss und mit Anliegern diskutiert worden.

„Mit dem Beschluss können wir jetzt die Fördermittel beantragen“, sagte Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Die sollen aus dem Programm Kommunaler Straßen- und Brückenbau kommen – prognostizierte Kosten rund 800 000 Euro. Ziel sei es, das Vorhaben möglichst im nächsten Jahr zu realisieren. Zwischen der Grimmaischen Straße (B 7) und der Schule soll die neue Straße 6,50 Meter breit werden; der übrige, weniger frequentierte Bereich soll eine 4,50 Meter breite Fahrbahn erhalten. Die beidseits verlaufenden Fußwege erhalten Betonpflaster und werden im Bereich der Kreuzungen barrierefrei gestaltet. Die Bushaltestelle an der Paul-Guenther-Schule wird so gestaltet, dass zeitgleich zwei Busse dort halten können. Außerdem wird der Haltestellenbereich höhenmäßig angeglichen. Nicht vergessen wird öffentliches Grün: Die Planungen sehen fünf schmale Grünflächen und sechs Standorte für Bäume vor.

Das Votum für die Ausbau-Variante fiel nicht einhellig, sondern bei vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. Jene, die dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen nicht bereit waren, favorisierten jene Variante, die die Parkplätze im Bereich zwischen Pestalozzi- und Heine-Straße wie aktuell belassen hätte. „In der nun beschlossenen Variante werden sie auf die andere Straßenseite verlegt, wodurch einige Parkstände wegfallen“, argumentierte Thomas Lang (Linke).

Dieser Auffassung folgte der Bürgermeister nicht. „Der Vorteil liegt in der günstigen Verkehrsführung und der besseren Aufteilung des Verkehrsraumes gerade auch an den Einmündungen“, so Rudolph. Eine leichte Verschwenkung der Fahrbahn im Kreuzungsbereich zur Pestalozzistraße trage im Übrigen zu einer Verkehrsberuhigung bei. Im Vorfeld des Ausbaus der Schillerstraße werde man den Anwohnern die Planungen im Detail vorstellen. Vor dem eigentlichen Straßenbau erneuern die Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain GmbH Wasserleitungen und Abwasserkanäle.

