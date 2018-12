Frohburg

Die Entschlammungsarbeiten, die der Landkreis Leipzig in den vergangenen Monaten im Groß-, Vorwärmer- und Streckteich im Eschefelder Teichgebiet durchführen ließ, stehen unmittelbar vor dem Abschluss. „Der Wiederaufstau der Teiche kann erfolgen“, sagt Bernd Heinke vom Umweltamt: "Wir hoffen, dass sich die defizitäre Niederschlagssituation nicht weiter fortsetzt und sich die Teiche bald wieder mit Wasser füllen." In Abhängigkeit vom Wetter der nächsten Wochen plane man ab Anfang 2019, über die neue Pumpleitung Wasser aus der Wyhra in den Großteich zu leiten, um die Befüllung zu beschleunigen.

Entschlammung und Gehölzrückschnitt sind Heinke zufolge am Großteich abgeschlossen. Was bleibt, sin der Neubau der Brutinseln, die Beräumung von Schilfmähgut, das Anlegen kleiner flacher Geländemulden, die Befestigung einer Zufahrt zur Fischgrube am Ostufer. Außerdem werde man den westlichen Teichablass nachrüsten, um hier im Falle eines größeren Brandes Löschwasser entnehmen zu können.

Kosten von knapp drei Millionen Euro

Abgeschlossen sei auch die Schlammentnahme aus dem sogenannten Vorwärmer. Teichentwässerungsleitungen müssten erneuert und 150 Meter offene Graben hergestellt werden. Die Entschlammung des kleinen Streckteiches soll in dieser Woche abgeschlossen werden. Dann bleiben Restarbeiten wie die Erneuerung des Mönchs und der Ablaufleitung sowie die Profilierung des Teichdamms.

Rund 100.000 Tonnen Schlamm sollten es sein, die der Landkreis allein aus dem Großteich holen ließ. Ausgebracht wurde er auf umliegenden Feldern. Knapp drei Millionen Euro kostet das Vorhaben, zu dem neben der Schlammentnahme Aufwertungen im Natur- und Vogelschutzgebiet gehören. Das Geld kommt vom Land Sachsen, das die Eschefelder Teiche, ein durch jahrelangen Wassermangel lädiertes Schutzgebiet, 2016 in das Eigentum des Landkreises übergab.

Von Ekkehard Schulreich