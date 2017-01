Narsdorf. Ein Rhombus, drauf ein großes S, zwei Ähren und der Schriftzug Schmagola: Pflanzloch-Maschinen, kleine Pflüge, Kartoffelquetschen und anderes ländliches Gerät trug vor Jahrzehnten dieses Signet. Hergestellt wurden sie in kleinen Serien in der 1904 gegründeten Narsdorfer Schmiede. Heute ist Schmagola – was für Schmager Otto Landmaschinen steht – am ehesten ein Begriff bei den Traktor-Fans, denn Helmut und Walter Schmager, Sohn und Enkel des Firmengründers, rüsteten ab den Sechzigerjahren Zugmaschinen von McCormick um. Mit einer, Baujahr 1939, ist Walters Sohn Matthias heute gelegentlich bei Trecker-Treffen zu sehen. Er versucht die Erinnerung an die goldenen Hände des Vaters wachzuhalten. Walter Schmager selbst stand mit 75 noch in seiner Schmiede; inzwischen schwer krank, „würde er sich sehr darüber freuen zu wissen, dass seine Traktoren noch immer rollen“.

Fahrerblick beim Deering F12G4, Baujahr 1939 Quelle: Jens Paul Taubert

Nur selten noch facht Matthias Schmager das Feuer in der Schmiede an, die seit vier Generationen in Familienbesitz ist. Der 52-Jährige, gelernter Werkzeugmacher und Meister des Maschinenbaumechaniker-Handwerks, wartet nebenberuflich Gartentechnik: „Das Schmiedefeuer nutze ich, wenn ich mal ein paar Meißel schärfen muss.“ Bis in die Neunzigerjahre hinein befanden sich vor dem Anwesen an der Unteren Dorfstraße Reste einer Standard-Oil-Zapfsäule; hier konnten die Bauern und die wenigen PKW-Besitzer bis kurz nach Kriegsende Benzin fassen. Schmagers Schmiede steht für ein Stück Dorfgeschichte, erzählt von der Mechanisierung, die die Landwirtschaft im 20. Jahrhundert nachhaltig prägte.

Schon 1904, als Otto Schmager die Schmiede baute, hatte er nicht nur eiserne Radreifen, Torbeschläge und Werkzeuge im Programm. Er entwickelte Landmaschinen; Reklameblätter aus den Zwanziger-, Dreißigerjahren haben sich bis heute erhalten. Neben landwirtschaftlichem Gerät vertrieb er die aufkommenden Traktoren. Helmut, einer der beiden Söhne, übernahm die Werkstatt in den Vierzigerjahren. Dessen Sohn Walter wiederum lernte ab 1950 Landmaschinenschlosser, stieg im väterlichen Betrieb ein. In den ersten anderthalb Friedensjahrzehnten wurden die Dering- und McCormick-Zugmaschinen gangbar gehalten. Doch die Firmenzentrale war in Westdeutschland, lediglich in Magdeburg noch ein paar Jahre eine Niederlassung. „Ersatzteile zu beschaffen, wurde immer schwerer. Am Ende lief das nur noch über Westberlin, doch dann wurde die Mauer gebaut“, erinnert sich Matthias Schmager.

Matthias Schmager auf dem McCormick F12GH, Baujahr 1939. Quelle: Jens Paul Taubert

Die technik-affinen Schmiede entschlossen sich, die Petroleummotoren der Traktoren durch unverwüstliche Junkers-Ein- und -Zweizylinder zu ersetzen. Die gab es im nahen Bad Lausick. Die Kfz-PGH „Paul Greifzu“ wartete diese Motoren, die unter anderem in Notstromaggregaten zum Einsatz kamen. Prototyp war ein Trecker aus dem Unterdorf; an die 30 weitere folgten bis zum Ende der DDR. Während die Genossenschaften große Fuhrparks aufbauten, ließ, wer noch ein paar Streifen Land hatte, Schmagola-Umbauten rollen. Matthias Schmager beteiligte sich, als er Anfang der Achtziger Lehrling war, selbst an solchen Umbauten. Da waren der Fahrzeugrahmen zu ändern, verschiedene Bauteile anzupassen.

„Der Junkers-Diesel springt bei jeder Temperatur an, ohne Batterie, mit Kurbel“, sagt Schmager, schwingt sich auf den blauen, 1967 umgerüsteten McCormick, der bis 1990 noch Schmager’sche Felder bewirtschaften half: Der Motor startet sofort. Unvergleichlich das Geräusch, unvergleichlich der Geruch in der bis auf einen originalen Petroleum-Dering weitgehend leeren Schmiedehalle. „Bis vor fünf Jahren ist der Vater damit noch selbst zu Treffen gefahren: nach Breitenborn, nach Tanneberg, manchmal nach Bocka.“ Mindestens ein-, zweimal im Jahr fährt heute der Sohn zu solchen Veranstaltungen. Er weiß, das ist im Sinne des Vaters. Und er hofft, dass seine Kinder diese Tradition fortführen. Historische Landtechnik, sie ist seit der Wende wieder im Kommen. Viele haben ihre Pflege zum Hobby gemacht. Maschinen von Schmagola gehören in der Geithainer Region unbedingt mit dazu.

Von Ekkehard Schulreich