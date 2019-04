Geithain

Ein kleiner Schmuckplatz soll am östlichen Zugang zur Geithainer Innenstadt entstehen. Die Brache an der Dresdner Straße, die direkt gegenüber der Einmündung der Bruchheimer Straße durch den Abriss eines brandgeschädigten Hauses entstand, wird durch den Bildungsträger FAW jetzt gestaltet.

Eine Bruchsteinmauer zum Nachbargrundstück wird verfugt, Bänke werden aufgestellt. Ein Blickfang aber sollen die Modelle der vier Kirchen sein, die die Silhouette der mittelalterlichen Stadt prägten. Aus Porphyr gefertigt, befinden sie sich in unmittelbarer Nähe des einstigen Oberen Stadttores auf geschichtsträchtigem Areal.

Aus Porphyr entstehen Kirchen-Modelle

„Begegnung mit Handwerkskunst“ heißt das Projekt, das elf langzeitarbeitslose Menschen aus der Region einbezieht. In Kooperation mit dem Kommunalen Jobcenter und der Stadt Geithain sowie finanziert durch den Europäischen Sozialfonds sind die Frauen und Männer bis Ende des Jahres hier an der Laachgasse tätig.

„Die Mauer weist zum Teil erhebliche Lücken auf. Wir haben Natursteinbrocken besorgt, um sie fachgerecht zu verschließen“, sagt Ines Westphal, die die Niederlassung des Bildungsträgers leitet. Vor der Mauer entsteht eine kleine Grünanlage, die zum Verweilen einlade – nicht nur zum Sitzen, sondern auch zum Schauen und zum Befassen mit der Geithainer Geschichte.

Auf vier Säulen aus Granit werden Modelle der Kirchen St. Nikolai und St. Marien Wickershain sowie der einst am Katharinenplatz befindlichen Katharinenkirche und der ebenfalls längst nicht mehr vorhandenen Jakobuskapelle des Hospitals an der Grimmaischen Straße platziert. Ergänzt wird das Ensemble durch eine Erklärtafel der Art, wie sie die FAW bereits nahe des Pulverturms aufstellte.

Bänke für Geithains neuen Schmuckplatz sind schon gezimmert

In der Werkstatt versuchen sich die Teilnehmer des Projektes unter fachkundiger Anleitung durch eine Steinmetzin bereits an der ungewohnten gestalterischen Herausforderung. Nach Modellen aus Papier entstehen jetzt solche aus Yton, einem Porenbeton-Stein.

Mit den hier gemachten Erfahrungen geht es demnächst an den für die Region typischen Werkstein, den Porphyrtuff. In historischer Hinsicht leisten der Geithainer Heimatverein und vor allem der ehemalige Kirchner Ralf Niemann wertvolle Unterstützung. Fertig gezimmert sind bereits die Bänke. Sie entstanden aus verschiedenem Holz, das bei der Beräumung von Teilen der Gartenanlage Alte Heimat anfiel.

Der Geithainer Pulverturm ist ein markanter Teil der Stadtbefestigung. Quelle: Jens Paul Taubert

Pulverturm wird gern besichtigt

Parallel zu diesem neuen Projekt kümmern sich die FAW und ihre Mitstreiter weiter um den Pulverturm als markanten Teil der Stadtbefestigung. „Diese Maßnahme wird ab Mai verlängert, freut sich Ines Westphal. An Stelle der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ohne Ausbildung oder Job würden hier jetzt für ein Jahr Ältere tätig.

Sie sorgten nicht nur für Instandhaltungen und für den Ausstellungsbetrieb im Turm, sondern kümmerten sich in Abstimmung mit der Kommune um Arbeiten im Inneren des (Unteren) Stadttores. Vier Ausstellungen jährlich werden im Pulverturm gezeigt, seit man ihn sozusagen aus dem Dornröschen-Schlaf geweckt habe, sagt Westphal: Die Resonanz sei nach wie vor hoch. Das habe sich auch bei der jüngsten Vernissage mit Bildern von Sylvia Gerlach gezeigt. Diese Schau könne man nach Terminvereinbarung noch bis in den Mai hinein besichtigen.

Fotos zu Keramik-Wand gesucht

Danach bereitet man die nächste gemeinsam mit dem Kunstförderverein Schaddelmühle vor. Neben Keramiken soll dann an das große keramische Wandbild erinnert werden, das einst die Geithainer Wäscherei für ihren Speisesaal in Auftrag gab und das 2010 abgebaut wurde. Gesucht werden dafür noch Fotografien, die das Kunstwerk an seinem angestammten Platz zeigen.

Kontakt per Telefon 034341/40440, per Mail ines.westphal@faw.de

Von Ekkehard Schulreich