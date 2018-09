Geithain/Narsdorf

Wann kommen die Dörfer endlich ans Breitband-Netz? Diese Frage stand erneut auf der jüngsten Sitzung des Narsdorfer Ortschaftsrates im Raum. Dass der Ausbau trotz jahrelangen Bemühens kaum spürbar voran komme, sei ärgerlich und nicht nachvollziehbar.

Stadtchef unzufrieden mit dem Stand

Der Geithainer Bürgermeister Frank Rudolph (UWG), Gast der Runde, zeigte sich selbst unzufrieden mit dieser schleppenden Entwicklung. Dass der Landkreis Leipzig sich dazu bekannt habe, den Ausbau in die eigene Verantwortung zu nehmen, sei gut; allerdings dauerten die Vorbereitungen inklusive der Bildung eines Unternehmens dafür weitere Monate und Jahre.

Diese Zeit habe man nicht mehr. „Wir wollen den Ausbau, wo er nötig ist und nicht durch die Telekom erfolgt, deshalb wahrscheinlich selbst in die Hand nehmen“, kündigte er an. Das betreffe die unterversorgten Bereiche von Geithain ebenso wie die vor einem Jahr zur Stadt hinzugekommenen Ortsteile Narsdorf, Rathendorf und Ossa.

Telekom wird in Narsdorf und Ossa aktiv

Die Deutsche Telekom habe zugesichert, den Ausbau von Narsdorf und Ossa noch in diesem Jahr voranzubringen, so Rudolph. Problematisch sei der Ausbau im Dölitzschtal und in Rathendorf; da die Autobahn nicht gequert werden könne und ein Kabel vorab nicht verlegt worden sei, komme die Telekom an Rathendorf nur via Obergräfenhain heran. „Ehe wir als Stadt im Narsdorfer Bereich loslegen können, müssen wir eine neue Analyse machen. Die Planer sind dran. Dann stellen wir zügig die Fördermittel-Anträge.“

Der Bürgermeister zeigte sich zuversichtlich: „Wenn der Staat dazu steht und die Gelder bewilligt, denke ich, dass wir schneller sind, wenn wir das selbst in die Hand nehmen würden .“

Von Ekkehard Schulreich