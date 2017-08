Schokoladenkuchen für den guten Zweck in Ebersbach: Erlös fließt in die Jugendarbeit

Mit einer Ausstellung, Kuchenbasar und einer sportlichen Abendveranstaltung feierten die Ebersbacher am Sonnabend ihr Dorffest. Hier zogen die Sportfrauen und die Männer mit ihren Sketchen alle Blicke auf sich. Der Erlös aus dem Kuchenverkauf kam in den vergangenen Jahren der Kirchensanierung zugute, jetzt fließt er in die Jugendarbeit.