Schrift auf der Vermessungssäule von Sahlis ist wieder lesbar

Kohren-Sahlis. Wieder lesbar gemacht hat jetzt Karl-Heinz Grebner, was auf der markanten Säule aus Rochlitzer Porphyr in Sahlis vermerkt ist: Dass sie Zeugnis ist der Landvermessung, die zwischen 1862 und 1890 im Königreich Sachsen durchgeführt wurde.

Die Inschrift der Säule. Quelle: privat

Veranlasst hat die Restaurierung des Denkmals, das verwittert ist, Georg-Ludwig von Breitenbuch. „Den Wunsch, die Säule in Ordnung zu bringen, habe ich seit Längerem. Dabei traf ich auf Herrn Grebner, der schon zahlreiche dieser Säulen in Sachsen restauriert hat, indem er die Schrift nachzeichnet“, sagt der in Kohren-Sahlis lebende Landwirt, Kommunal- und Landespolitiker. Er betrachte das als seinen Beitrag, Heimatgeschichte zu bewahren und sichtbar zu machen.

Aufgestellt wurden die Säulen seinerzeit durch Christian August Nagel (1821 bis 1903), Professor für Geodäsie in Dresden. Das Netz umfasste 158 Stationen erster und zweiter Ordnung, wobei die 29 Stationen erster Ordnung zugleich der mitteleuropäischen Gradmessung dienten – wie die Säule in Sahlis, die seit 1875 auf einer Kuppe an der von Sahlis nach Linda führenden Straße steht.

