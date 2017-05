Erinnerung an Max Lohmann

Vor dem Haus in der Reichersdorfer Straße 1 in Bad Lausick erinnert seit Montag ein Stolperstein an den von den Nationalsozialisten verfolgten Sozialdemokraten Max Lohmann. Schüler der Werner-Seelenbinder-Oberschule hatten zum Schicksal des Bad Lausickers recherchiert.