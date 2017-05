Frohburg. Dass der Anbau, der zurzeit am Nordgiebel der Frohburger Oberschule entsteht und der dringend benötigte Fachkabinette aufnimmt, mit Beginn des neuen Schuljahres in Betrieb geht – dieser Zeitplan hat sich endgültig zerschlagen. Darüber informierte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) am Donnerstagabend den Stadtrat.

Einen erheblichen Bauverzug hatte er bereits vor mehreren Wochen konstatiert. Immerhin habe man sich jetzt auf einen neuen Ablaufplan verständigt: „Man kann davon ausgehen, dass der Bau Ende September fertiggestellt ist.“ Und damit sechs Wochen später als es der – von Beginn an ambitionierte – Zeitplan vorsah. Die gute Nachricht: Der Kostenrahmen werde eingehalten.

Der Fertigstellungstermin sei aber noch nicht der der Übergabe, so Hiensch. Letzteren prüfe man noch. Er hänge von dem Fortgang der unvermeidlichen Anpassungen zwischen Alt- und Neubau ab. Vor allem müssten die alten Fachkabinette, die im Neubau ihren Platz fänden, renoviert und als normale Unterrichtsräume hergerichtet werden. Diese Arbeiten seien wahrscheinlich am ehesten während der Herbstferien möglich, da sie erheblichen Einfluss auf den Schulbetrieb hätten. „Auf jeden Fall wollen wir die Einweihung feierlich mit den Frohburgern begehen“, so der Bürgermeister. Dazu plane man einen Tag der offenen Tür – an einem Sonnabend im Oktober.

Der Anbau an die Oberschule kostet rund 2,8 Millionen Euro; 1,1 Million Euro sind Fördermittel. Neben Fachkabinetten entstehen zusätzliche Toiletten. Da der Anbau auch über einen Fahrstuhl verfügt, ist die Oberschule künftig barrierefrei erreichbar.

Von Ekkehard Schulreich