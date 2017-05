Kohren-Sahlis. Über Jahre gab es in der Grundschule Kohren-Sahlis in jeder Klassenstufe nur eine Klasse. Mit Beginn des neuen Schuljahres aber kehrt die südlichste Grundschule des Landkreises Leipzig zur Zweizügigkeit zurück: 32 Schulanfänger machen die Bildung von zwei 1. Klassen möglich. „Wir sind auf diese Entwicklung sehr stolz“, sagt Schulleiter Olaf Kämpfner. Die Zahl der Schüler wachse nach dem Sommer damit von 75 auf 90 an. Platz habe man in dem sanierten Schulgebäude, das ursprünglich die Mittelschule beherbergte, ausreichend.

Die Sächsische Bildungsagentur habe die Eröffnung zweier Klassen genehmigt; darüber freuten sich Eltern und Lehrer gleichermaßen. Die Stadt Kohren-Sahlis als Schulträger habe sich bei der Behörde nachdrücklich dafür eingesetzt, obwohl zwei Klassen auch für sie höhere Ausgaben zur Folge hätten. Durch die Entscheidung sei es möglich, dass in jeder der Klassen gerade einmal 16 Mädchen und Jungen beste Lernmöglichkeiten fänden.

„Dass zwei 1. Klassen aufgenommen werden, ist ganz toll. Vor allem wenn man überlegt, dass wir auch schon um nur eine 1. Klasse kämpfen mussten“, sagt der Kohren-Sahliser Bürgermeister Siegmund Mohaupt (CDU). Die Kohrener Grundschule könne sich sehen lassen – von der Ausstattung über das Bildungsangebot bis hin zum Lehrerkollegium. Fazit mit Blick auf die Entscheidungen zur Schule im Stadtrat: „Was das betrifft, haben wir in den letzten Jahren alles richtig gemacht.“

