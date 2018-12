Geithain

Schulsozialarbeit gehört zum Profil der Geithainer Paul-Guenther-Schule seit vielen Jahren – zur Oberschule. Die unter dem selben Dach untergebrachte Grundschule kann demnächst nachziehen. Der Stadtrat beschloss, eine weitere Fachkraft einzustellen, befristet vorerst auf ein Jahr. Möglichst ab Februar soll die Stelle besetzt sein.

In der Grundschule wird die Basis gelegt

„Ich bin für diese Entscheidung sehr dankbar“, sagt Schulleiterin Marion Zahn. Vor Jahren habe man schon einmal einen Vorstoß unternommen, sei aber gescheitert. Umso mehr freue sie sich, dass Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) und die Mehrheit der Stadträte die Ausweitung der Sozialarbeit auf den Grundschulbereich unterstützten. Dass Schulsozialarbeit an Oberschule und Gymnasien eine hervorragende Sache sei, habe sich erwiesen; deshalb gebe es sie inzwischen flächendeckend, sagt Zahn. Man müsse aber bereits früher anknüpfen: „Wir sind diejenigen, die die Basis legen. Auf die Übergänge kommt es an.“ Die Übergänge zwischen der Grundschule und den weiterführenden Schulen, aber selbst schon zwischen Kindergarten und Grundschule.

Erste Projekte mit Kindern haben Effekte gezeigt

Letzteres habe ein über drei Jahre durch die Unfallkasse betriebenes Projekt „Kinder lösen Konflikte“ gezeigt, in das die Kindereinrichtung „Little Stars“, Grundschule und Hort eingebunden waren, sagt Marion Zahn: „Das war eine gewinnbringende Sache. Daraus sind unsere Streitschlichter hervorgegangen.“ Prävention und Projekte, Berater von Lehrern und Eltern – und vor allem vertrauensvoller Ratgeber für Schüler, „die gerne auch bei einer neutralen Person Hilfe suchen“. Die Aufgaben eines Schulsozialarbeiters sieht Zahn breit gefächert. „Einer unserer Schwerpunkte zielt auf Normen ab. Die Kindheit hat sich schon verändert. Das merken wir in den Klassen, wenn auch unterschiedlich deutlich.“

Nico Richter, Sozialarbeiter an der Oberschule seit dem Herbst 2017, sagt klar: „Der Bedarf an der Grundschule ist da.“ Punktuell arbeite man schon zusammen. Die Oberschüler betrachteten ihn als Partner, Lehrer und Eltern nutzten ebenso seine Unterstützung. „Unsere Stärke ist das soziale netzwerken.“ Bei zwei Schule in einem Haus liege auf der Hand, dass die Schulsozialarbeit beiden gleichermaßen zugute komme.

In Narsdorf unterstützen FSJler seit zwei Jahren

In der Grundschule Narsdorf, seit diesem Schuljahr im gemeinsamen Schulbezirk mit Geithain, setzt man seit zwei Jahren auf die Unterstützung durch das FSJ, das Freiwillige Soziale Jahr, mit der Ausrichtung Pädagogik. „Damit sind wir hochzufrieden“, sagt Schulleiter Mirko Senftleben. Die künftigen Lehrer, die so vor dem Studium Einblicke in den Berufsalltag erhielten, seien für Wochen in die Klassenstufen integriert. „Damit sind wir sehr gut aufgestellt“, so Senftleben. Schulsozialarbeit sei kein akutes Thema, zumal ihn die Stadt Geithain vorab nicht einbezogen habe.

Fachkraft soll bis zu den Winterferien Arbeit aufehmen

„Ich gehe davon aus, dass wir bis zu den Winterferien die Stelle besetzen können“, sagt Bürgermeister Frank Rudolph. Schon zu Jahresbeginn sei das nicht zu schaffen, denn man müsse erst eine geeignete Fachkraft finden. Für sinnvoll hält er es, käme derselbe Träger zum Zug wie in der Oberschule: „Das würde sicherlich vieles einfacher machen.“ Hier arbeitet die Stadt mit der Arbeiterwohlfahrt Leipziger Land zusammen, die auch den Schulklub betreut. In der Geithainer Grundschule werden zurzeit 120 Mädchen und Jungen unterrichtet, in der Narsdorfer sind es 82.

Von Ekkehard Schulreich