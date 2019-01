Frohburg/Elbisbach

Ein Schuppen, in dem Feuerholz lagerte, geriet am Sonntagmittag in Elbisbach in Brand. Trotz des Einsatzes der Feuerwehren Frohburg, Frankenhain und Prießnitz gelang es nicht, die komplette Zerstörung zu vernichten.

Der Schuppen brannte komplett ab. Quelle: Feuerwehr Frankenhain

„Wir kamen schlecht an den Brandherd heran“, sagte Christopher Martin von der Feuerwehr Frankenhain, der den Einsatz leitete. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 1500 Euro. Sie geht von Brandstiftung aus und ermittelt.

Von Ekkehard Schulreich