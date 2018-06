Frohburg

Einen überraschenden Fund machte die Polizei am Montagvormittag in Frohburg: Sie stellten in einer Wohnung 26 Cannabis-Pflanzen sicher. In erster Linie galt der Einsatz, an dem die Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen beteiligt waren, der Sicherstellung explosiver Stoffe und Pyrotechnik. „Im Rahmen eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichtes Leipzig leisteten wir Amtshilfe“, sagte Uwe Voigt, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, der LVZ.

Ziel war die Wohnung eines 30-Jährigen im Altneubaugebiet an der Neuen Straße. Unter anderem habe man in der Wohnung Schwarzpulver entdeckt. Experten des Landeskriminalamtes hätten die hochsensiblen Substanzen abtransportiert.

„Bei der weiteren Untersuchung der Wohnung stießen die Beamten dann auf zwei Indoor-Plantagen mit Cannabis-Pflanzen“, so Voigt. Untergebracht waren die in Schränken im Schlafzimmer. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt, die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen ausgeweitet. Sie sind noch nicht abgeschlossen.

Von Ekkehard Schulreich